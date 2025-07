Aviso importante de Padilha para 4 signos sortudos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As cartas sagradas de Maria Padilha se manifestam com força para quatro signos, trazendo conselhos profundos e caminhos de luz. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Neste fim de semana, as cartas sagradas de Maria Padilha se manifestam com força para quatro signos, trazendo conselhos profundos e caminhos de luz.

Ouça com atenção o que o baralho revela para sua alma.

Áries – Cartas 7 e 36



As lágrimas já não curam, apenas atrasam o renascimento. É tempo de erguer a cabeça, deixar para trás o que feriu e abrir o coração para o novo. A espiritualidade pede que você confie no amanhã e reencontre a alegria que adormece dentro de você. A noite escura está cedendo lugar ao amanhecer.

Touro – Cartas 22 e 12



As portas se abrem para quem está desperto. Maria Padilha alerta: mantenha seus olhos atentos às oportunidades, especialmente no campo profissional. A vitória vem para quem age com firmeza, fé e foco. Sua intuição será sua melhor aliada — escute-a e caminhe com coragem.

Gêmeos – Cartas 25 e 1



Novos encontros surgem com propósito e aprendizado. A energia das cartas revela a chegada de alguém especial, que trará mais clareza e harmonia à sua jornada. Invista em conexões que somam e respeitam sua essência. O crescimento espiritual e emocional está logo ali, basta abrir espaço.

Câncer – Cartas 14 e 32



As bênçãos do amor verdadeiro estão sendo derramadas sobre você. Relacionamentos ganham profundidade, e o afeto floresce como nunca antes. Maria Padilha lembra: valorize quem caminha ao seu lado e retribua com generosidade. O universo está nutrindo laços que trazem paz e estabilidade.

Previsões do mês de julho para todos os signos