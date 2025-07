3 signos serão livres de um grande peso: um sopro divino vem do alto!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há fases em que o céu não apenas observa, ele intervém. E é isso que acontecerá com três signos que, nos próximos dias, receberão um verdadeiro livramento espiritual. O que parecia impossível de resolver, será desfeito como nó que se solta com um simples toque divino.

Esses signos estavam sendo testados, enfrentando situações injustas, desgastantes ou confusas. Mas agora, uma força invisível chega para protegê-los, guiá-los e libertá-los de tudo aquilo que os prendia.

CÂNCER



Cancerianos, vocês carregaram nos ombros mais do que deviam. As preocupações, o medo do futuro, as dores não ditas, tudo isso será finalmente acolhido pelo universo. Prepare-se para sentir uma leveza emocional que não visitava sua alma há muito tempo.

Relacionamentos difíceis se afastam, mal-entendidos se esclarecem e sua intuição volta a brilhar. Você será poupado de situações que não têm mais espaço no seu caminho.

CAPRICÓRNIO



Você vinha sentindo que algo estava prestes a desmoronar, seja no trabalho, nas finanças ou em questões familiares. Mas os céus estão te blindando. A verdade será revelada antes que a dor se instale. Uma porta será fechada apenas para abrir uma passagem muito maior.

Você terá livramento de atrasos e de pessoas que não vibram na sua verdade. Um ciclo de reconstrução começa com proteção e sabedoria.

PEIXES



Peixes, você que andava perdido entre sonhos e dores, será surpreendido por uma onda de cura. Alguém que te magoou pode se afastar. Uma situação que te drenava, desaparece. É como se o universo dissesse: "Agora você pode respirar de novo."

O que estava invisível será exposto, mas não para te ferir, e sim para libertar. Sua sensibilidade será sua bússola. Ouça os sinais.

