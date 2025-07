Recomeço divino: 4 signos vão prosperar com ajuda do universo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre os recomeços são fáceis, mas quando o universo age diretamente, tudo ganha mais sentido.

Neste mês, quatro signos do zodíaco vão experimentar uma virada impulsionada por uma força espiritual que abre caminhos, cura feridas antigas e traz abundância real.

Esses nativos podem esperar uma fase marcada por renovação, bênçãos inesperadas e oportunidades que surgem como resposta direta ao que vinha sendo pedido em silêncio. O céu escuta e age.

Virgem

O virginiano, geralmente metódico, sentirá uma quebra positiva na rotina. A espiritualidade vai se manifestar por meio de sinais e encontros significativos. A intuição se torna mais forte, e os caminhos profissionais e financeiros ganham impulso.

É um ótimo momento para confiar mais na fé, abrir o coração e permitir que o inesperado traga respostas. A prosperidade chega em forma de parcerias e ganhos que não estavam no radar.

Câncer

Este é um dos signos mais ligados à energia da proteção divina, e neste ciclo isso se intensifica. A sensação de acolhimento será constante, trazendo confiança e coragem para recomeçar. Questões familiares e emocionais serão curadas.

Além disso, o universo envia suporte prático, como soluções financeiras e oportunidades de estabilidade. Câncer renasce mais forte, sereno e guiado pela luz interior.

Sagitário

Depois de turbulências recentes, Sagitário entra em um momento de reorganização e ascensão. Uma energia elevada coloca o signo em sintonia com o próprio propósito. Os projetos fluem, e decisões importantes ganham clareza.

Leia também: Simpatia com vela branca para abrir seus caminhos no amor

Essa nova fase marca o início de uma trajetória mais próspera, com chances de crescimento nos estudos, no trabalho e nas relações. Há luz no fim do caminho, e ela brilha forte.

Touro

Para Touro, o recomeço será sentido no campo material. Situações que estavam estagnadas se destravam e uma nova visão surge. A ajuda do universo virá através de pessoas influentes, propostas inesperadas ou mudanças de ambiente.

Ao se permitir abrir mão do controle e confiar no fluxo, o taurino receberá mais do que imaginava. A abundância chega com leveza, e o futuro começa a se desenhar de forma positiva.

Esses quatro signos estão sendo guiados por algo maior. Se você é um deles, confie. O recomeço que chega agora tem o toque do divino e carrega em si a promessa de prosperidade real.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025