3 simpatias com sal grosso para afastar negatividade, azar e inveja

O sal grosso é um tempero muito utilizado em diversas receitas, mas também é um poderoso aliado para afastar energias negativas da vida.

Nesta matéria, vamos apresentar três simpatias realizadas com o sal grosso para eliminar de vez a negatividade, azar e até mesmo inveja. Veja agora!

Simpatias do sal grosso para afastar energias negativas

Veja agora as melhores simpatias com sal grosso!

1. Simpatia com sal grosso e alho

Imagem ilustrativa do sal grosso! - Reprodução/ iStock

Material:

Sal grosso;



7 dentes de alho;



1 potinho de plástico ou de vidro.

Como fazer?

Primeiro, coloque o sal grosso no potinho. Nesse processo, não precisa encher muito a ponto de transbordar.

Em seguida, acima do sal grosso, faça um círculo com 6 dentes de alhos e coloque 1 dente de alho no centro. Deixe as pontas do dente de alho sempre para fora, sendo que a do meio deverá apontar para cima.

Deixe o preparo na sua casa, já que ele servirá como um catalisador de todas as energias negativas da sua casa.

Segundo o Casa Abril, o recomendado é trocar o sal e o alho uma vez por mês.

2. Simpatia do sal grosso para acabar com a inveja

Imagem ilustrativa do sal grosso! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Sal grosso;



1 copo;



Água.

Como fazer?

Comece pegando o copo e coloque 3 porções de sal grosso com a sua mão esquerda. Feito isso, acrescente um pouco de água e misture.

Feito isso, coloque o copo atrás da porta principal da sua casa. Enquanto estiver fazendo o ritual, imagine coisas boas e muita prosperidade, pedindo livramento de inveja ou energia negativa.

Depois de fazer os seus pedidos, finalize um Pai-Nosso e um Ave-Maria. Troque a mistura semanalmente para manter a proteção.

3. Simpatia do sal grosso com limão

Imagem ilustrativa do sal grosso! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 punhado de sal grosso;



1 limão da sua preferência;



1 pedaço de papel virgem;



1 caneta preta.

Como fazer?

Primeiro, corte o limão em formato de cruz e com profundidade suficiente para caber um papel dobrado dentro.

No pedaço de papel, escreva o nome do seu rival com caneta preta. Dobre bem e coloque dentro do limão.

Para finalizar, jogue o sal grosso por cima de tudo. Coloque o limão atrás da sua porta por sete dias seguidos.

No sétimo dia, jogue mais uma vez um punhado de sal grosso no limão e na sequência jogue tudo em uma sacola de lixo.