Horóscopo de 15/07: confira a previsão completa para todos os signos do zodíaco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O céu desta terça-feira está movimentado e traz aspectos importantes que influenciam o comportamento, as emoções e as decisões dos doze signos do zodíaco.

A Lua em Libra estimula acordos, equilíbrio e harmonia, mas também exige mais maturidade na hora de lidar com o outro.

Mercúrio em Leão favorece a comunicação expressiva, e Marte pede atitude com sabedoria. Veja abaixo como cada signo será impactado no dia de hoje.

Áries (21/03 a 19/04)

O dia começa com energia de diálogo e acordos. É hora de ouvir mais e agir com empatia. No trabalho, evite impulsividade e finalize pendências.

Touro (20/04 a 20/05)

Atenção às finanças. Pequenas distrações podem gerar prejuízos. O dia favorece encontros afetivos e conversas esclarecedoras em família.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com Mercúrio favorecendo seu signo irmão, sua criatividade e poder de convencimento estão em alta. Aproveite para resolver mal-entendidos.

Câncer (21/06 a 22/07)

Assuntos emocionais podem aflorar. Cuidar da mente e da casa será essencial. Uma conversa sincera pode trazer cura em relações antigas.

Leão (23/07 a 22/08)

Com Mercúrio no seu signo, sua mente está afiada. Use isso para se posicionar melhor em reuniões e defender ideias com mais confiança.

Virgem (23/08 a 22/09)

Evite cobranças excessivas consigo mesma. O momento pede leveza e acolhimento. Ótimo dia para cuidar do corpo e da organização pessoal.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua em seu signo intensifica emoções. Você pode sentir necessidade de ser ouvida e compreendida. Cultive o equilíbrio nas relações.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Boas ideias surgem, mas cuidado com segredos revelados. O dia favorece a introspecção e a tomada de decisões com mais consciência.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Amizades ganham destaque hoje. Projetos em grupo ou novas conexões podem abrir portas. Evite julgar situações antes de compreendê-las.

Leia também: Simpatia com vela branca para abrir seus caminhos no amor

Capricórnio (22/12 a 19/01)

Você será chamada a assumir uma postura mais flexível. Problemas profissionais pedem diplomacia. Reconheça seus limites e descanse.

Aquário (20/01 a 18/02)

O céu te convida a sair da rotina e expandir horizontes. Viagens, estudos e trocas culturais estão favorecidos. Aproveite o impulso para evoluir.

Peixes (19/02 a 20/03)

Assuntos financeiros compartilhados podem vir à tona. É tempo de resolver pendências e cuidar da sua segurança emocional com mais firmeza.

O céu de hoje pede equilíbrio entre razão e emoção. Conectar-se com suas necessidades reais será essencial para atravessar o dia com mais clareza e confiança.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025