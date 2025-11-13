Disney+ anuncia série animada de Death Stranding para 2027
O projeto marca a expansão do universo de Death Stranding para a animação, trazendo uma narrativa focada em dois jovens que embarcam em sua jornada
A Kojima Productions revelou oficialmente Death Stranding Isolations (título provisório), nova série animada ambientada no universo da franquia criada por Hideo Kojima.
A produção está a cargo da E&H Production e tem lançamento previsto para 2027, com transmissão exclusiva pelo Disney+.
O projeto marca a expansão do universo de Death Stranding para a animação, trazendo uma narrativa inédita focada em dois jovens — um homem e uma mulher — que embarcam em sua própria jornada.
De acordo com a descrição divulgada, a série preserva o espírito e as ideias do jogo original, retratando seu mundo “com um toque ousado, porém sutil, e animação desenhada à mão de altíssima qualidade”.
A sinopse apresentada explora novas perspectivas do universo.
"Em algum lugar da América do Norte, enquanto Sam Bridges percorre o continente para salvar a América, outras pessoas também tentam lidar com seu isolamento à sua maneira. Um velho tentando encontrar a salvação por caminhos que vão além da conexão defendida por Bridges. Uma guerreira tentando reerguer um mundo de lutas constantes. Um garoto com rancor de Bridges. Uma garota que abraça a solidão".
A direção fica por conta de Takayuki Sano, da E&H Production, enquanto Hideo Kojima assume o cargo de produtor executivo, garantindo a conexão criativa com a franquia original.
Com foco em novas histórias e personagens, Death Stranding Isolations promete ampliar o universo da saga e aprofundar temas como solidão, reconstrução e conexões humanas — desta vez, em uma estética e linguagem totalmente novas.