Filmes | Notícia

"A Noiva Cadáver" celebra 20 anos com reexibição nos cinemas

Sucesso de Tim Burton volta às telonas entre 30 de outubro e 5 de novembro, com apresentação de conteúdo extra especial nas sessões

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 19:47
Cena do filme A Noiva-Cadáver
Cena do filme A Noiva-Cadáver - Reprodução

A Warner Bros. Pictures traz de volta aos cinemas A Noiva Cadáver, um dos clássicos mais queridos do universo da animação.

Vinte anos após sua estreia, o público poderá reviver, ou conhecer pela primeira vez, essa história misteriosa e encantadora do aclamado diretor Tim Burton, que estará em cartaz entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro.

Além disso, as sessões contarão com um conteúdo extra especial que revela mais sobre os bastidores e curiosidades do longa. A pré-venda de ingressos já está aberta.

Divulgação
A Noiva-Cadáver será reexibido nos cinemas - Divulgação

No longa, o público acompanha a história de Victor Van Dort (Johnny Depp), um jovem prestes a entrar em um casamento arranjado por interesses familiares.

Ao ensaiar seus votos em uma floresta, ele acidentalmente se casa com a Noiva Cadáver (Helena Bonham Carter) e é levado para a Terra dos Mortos, e descobre um mundo muito mais acolhedor e animado do que poderia imaginar.

Para mais informações sobre as sessões, confira a programação da rede de cinema mais próxima.

