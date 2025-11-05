Vai ter 2ª temporada de Os Donos do Jogo? Confira tudo o que se sabe sobre continuação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com alta repercussão nacional e internacional, "Os Donos do Jogo" deixou os espectadores de olho na continuação; veja o que se sabe até agora!

Clique aqui e escute a matéria

"Os Donos do Jogo" é mais um sucesso da Netflix!

Ambientada no mundo do jogo do bicho carioca, a produção nacional já figura entre as séries em língua não-inglesa mais assistidas em todo a plataforma, com mais de 40 milhões de visualizações.

Com direção de Heitor Dhalia, responsável pelo filme "Serra Pelada" e por séries como "Arcanjo Renegado", do Globoplay, a série tambpem conquistou alta repercussão online.

Agora, os espectadores se perguntam: haverá uma continuação? Confira!

Os Donos do Jogo vai ter segunda temporada?

Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente a produção de uma segunda temporada. Porém, segundo a imprensa, a série pode ter vida longa.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a série tem quatro temporadas planejadas, mas a renovação ainda depende de como será a repercussão daqui para frente.

Ainda segundo O Globo, em setembro a segunda temporada já estava sendo escrita, com maior destaque para o bicheiro Renzo (Bruno Mazzeo).

Qual é a história de Os Donos do Jogo?

Filho de um bicheiro, Jefferson Moraes, o Profeta (André Lamoglia) é um jovem ambicioso que sonha com sua ascensão no universo do jogo do bicho e na mesa da cúpula da contravenção do Rio de Janeiro.

Em sua trajetória, ele não mede esforços pelo poder, e também cruza o caminho de Mirna Guerra (Mel Maia).





Baseada nas lutas de poder entre as famílias de bicheiros no Rio de Janeiro, a série traz as disputas de personagens como Profeta, Búfalo (Xamã) e Leila (Juliana Paes).

Ao todo são oito episódios, com cerca de 40 a 50 minutos cada.

O irmão de Profeta morre em Os Donos do Jogo?

Alerta de spoilers da 1ª temporada abaixo!

Um dos pontos que mais gera curiosidade dos internautas sobre a trama de "Os Donos do Jogo" é o destino do irmão de Esqueleto (Juan Aguiar), irmão de Profeta.

O rapaz sobrevive a trama, mas precisa lidar com a morte de Sombra (Igor Fernandez), seu namorado.

A morte de Sombra é apenas uma das várias que ocorrem no decorrer dos episódios, refletindo a realidade violenta do universo da contravenção. Uma das mais importantes é a suposta morte de Búfalo (Xamã).

No fim da temporada, Profeta atinge seu grande objetivo: o controle da cúpula do jogo do bicho.