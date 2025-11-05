Vai ter 2ª temporada de Os Donos do Jogo? Confira tudo o que se sabe sobre continuação
Com alta repercussão nacional e internacional, "Os Donos do Jogo" deixou os espectadores de olho na continuação; veja o que se sabe até agora!
"Os Donos do Jogo" é mais um sucesso da Netflix!
Ambientada no mundo do jogo do bicho carioca, a produção nacional já figura entre as séries em língua não-inglesa mais assistidas em todo a plataforma, com mais de 40 milhões de visualizações.
Com direção de Heitor Dhalia, responsável pelo filme "Serra Pelada" e por séries como "Arcanjo Renegado", do Globoplay, a série tambpem conquistou alta repercussão online.
Agora, os espectadores se perguntam: haverá uma continuação? Confira!
Os Donos do Jogo vai ter segunda temporada?
Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente a produção de uma segunda temporada. Porém, segundo a imprensa, a série pode ter vida longa.
Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a série tem quatro temporadas planejadas, mas a renovação ainda depende de como será a repercussão daqui para frente.
Ainda segundo O Globo, em setembro a segunda temporada já estava sendo escrita, com maior destaque para o bicheiro Renzo (Bruno Mazzeo).
Qual é a história de Os Donos do Jogo?
Filho de um bicheiro, Jefferson Moraes, o Profeta (André Lamoglia) é um jovem ambicioso que sonha com sua ascensão no universo do jogo do bicho e na mesa da cúpula da contravenção do Rio de Janeiro.
Em sua trajetória, ele não mede esforços pelo poder, e também cruza o caminho de Mirna Guerra (Mel Maia).
Baseada nas lutas de poder entre as famílias de bicheiros no Rio de Janeiro, a série traz as disputas de personagens como Profeta, Búfalo (Xamã) e Leila (Juliana Paes).
Ao todo são oito episódios, com cerca de 40 a 50 minutos cada.
O irmão de Profeta morre em Os Donos do Jogo?
Alerta de spoilers da 1ª temporada abaixo!
Um dos pontos que mais gera curiosidade dos internautas sobre a trama de "Os Donos do Jogo" é o destino do irmão de Esqueleto (Juan Aguiar), irmão de Profeta.
O rapaz sobrevive a trama, mas precisa lidar com a morte de Sombra (Igor Fernandez), seu namorado.
A morte de Sombra é apenas uma das várias que ocorrem no decorrer dos episódios, refletindo a realidade violenta do universo da contravenção. Uma das mais importantes é a suposta morte de Búfalo (Xamã).
No fim da temporada, Profeta atinge seu grande objetivo: o controle da cúpula do jogo do bicho.