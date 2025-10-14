Após Sintonia, KondZilla retoma parceria com a Netflix em nova série intitulada Rauls

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embora os detalhes da trama ainda estejam sob sigilo, Rauls promete seguir a linha de narrativas urbanas e sociais que marcaram o estilo de KondZilla

Depois de encerrar o ciclo de Sintonia (2019–2025), um dos maiores sucessos da Netflix no Brasil, KondZilla volta a trabalhar com a plataforma de streaming em um novo projeto: a série Rauls.

A produção, anunciada nesta terça-feira (14), é uma parceria entre a Netflix, a KondZilla e a LB Entertainment, com criação assinada por Kaique Alves, Konrad Dantas (KondZilla) e Felipe Braga.

A série contará com produção da Manas Filmes e roteiro desenvolvido por Thiago Dottori, Raul Perez, Donna Oliveira e Teodoro Poppovic.

A equipe de produção executiva também reúne nomes de peso como Rita Moraes, Bel Berlinck e Joana Cooper.

Embora os detalhes da trama ainda estejam sob sigilo, Rauls promete seguir a linha de narrativas urbanas e sociais que marcaram o estilo de KondZilla, agora em uma nova fase criativa.

O projeto chega após o encerramento de Sintonia, série que retratou as transformações de Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) — três jovens da periferia paulistana em busca de novos caminhos.

A produção se tornou um fenômeno global, aparecendo entre os conteúdos mais assistidos da Netflix em países da América Latina e consolidando a força da cultura de favela no audiovisual.

Além disso, Sintonia ainda ganhará um longa-metragem derivado, com as gravações já iniciadas em setembro. O filme dará continuidade à trajetória de Nando e marcará o último capítulo dessa história de sucesso.

Com Rauls, KondZilla retorna ao streaming com o desafio de repetir o impacto de sua série anterior, agora ao lado de Felipe Braga e Kaique Alves — três criadores conhecidos por traduzir realidades sociais em obras de alcance popular e relevância cultural.

Sem data de estreia confirmada, a nova série desponta como uma das grandes apostas brasileiras da Netflix para os próximos anos.