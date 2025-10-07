fechar
Séries | Notícia

Hellmann’s celebra estreia da última temporada de Stranger Things com nova maionese saborizada temática

Para marcar a chegada da quinta e última temporada de Stranger Things, a Hellmann’s renova sua parceria com a série da Netflix e apresenta a novidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/10/2025 às 15:10
ELENCO Atores que iniciaram a série ainda crianças, agora são jovens adultos, como definem os criadores
ELENCO Atores que iniciaram a série ainda crianças, agora são jovens adultos, como definem os criadores - NETFLIX/DIVULGAÇÃO

Para marcar a chegada da quinta e última temporada de Stranger Things, a Hellmann’s renova sua parceria com a série da Netflix e apresenta uma novidade: a Maionese Hellmann’s Queijo Sinistro.

Após o sucesso da edição limitada Hellmann’s Bacon Sinistro em 2024, a marca retorna a Hawkins com mais uma proposta que combina sabor e diversão, perfeita para acompanhar snacks e lanches durante as maratonas da série.

A Maionese Hellmann’s Queijo Sinistro une cremosidade e intensidade de sabor, enquanto a versão Bacon Sinistro, sucesso do ano passado, também retorna ao portfólio.

Divulgação
Hellmann’s renova parceria com Netflix para a 5ª temporada de Stranger Things - Divulgação

A parceria ganha escala internacional, chegando à Argentina com o Bacon e ao México com a versão Queijo, ampliando a conexão da marca com os fãs da série na América Latina.

Guiada pelo conceito “Estranho é resistir a esse sabor”, a campanha une a irresistibilidade de Hellmann’s ao universo de mistérios e acontecimentos inusitados de Stranger Things. 

