Vídeos mostram o quanto os personagens de Stranger Things mudaram ao longo da série

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:25
A Netflix surpreendeu os fãs de Stranger Things ao publicar uma nova série de vídeos nas redes sociais oficiais da produção. Os materiais funcionam como pôsteres interativos que resgatam momentos icônicos da primeira temporada e mostram o quanto os personagens evoluíram até a aguardada quinta e última fase da série. Cada vídeo traz uma frase clássica que marcou a trajetória dos protagonistas e mexeu com a nostalgia dos seguidores.

O primeiro vídeo divulgado foi o de Will Byers (Noah Schnapp), acompanhado da frase “It was a seven. The roll. It was a seven”, em referência direta ao início da história, quando ele tira o número sete em uma partida de Dungeons & Dragons — pouco antes de desaparecer nas garras do Demogorgon.

Logo depois, foi a vez de Mike Wheeler (Finn Wolfhard) ser homenageado, com a legenda “You’re not the monster. You saved me”, que remete à cena em que Eleven (Millie Bobby Brown) o salva dos valentões da escola.

Outros vídeos também resgataram momentos inesquecíveis dos amigos de Hawkins. Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) teve sua homenagem com a frase “Fireball him!”, grito que marcou a primeira partida de RPG do grupo.

Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) reapareceu em um dos momentos mais lembrados da série, com a fala “She’s our friend and she’s crazy!”, dita logo após Eleven enfrentar os agressores da turma.

Esses vídeos reacenderam o clima de despedida que ronda a produção, preparando os fãs para a conclusão da jornada iniciada em 2016. A quinta temporada promete encerrar a história de Stranger Things com emoção, amadurecimento e um retorno às origens que conquistaram o público desde o primeiro episódio.

