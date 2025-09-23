HBO revela trailer e pôster oficial de 'It: Bem-vindos a Derry'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A produção estreia em 26 de outubro na HBO Max e no canal, com um novo episódio aos domingos, até o fim da temporada, em 14 de dezembro

A HBO acaba de divulgar um novo trailer e o pôster oficial de sua nova série original IT: BEM-VINDOS A DERRY. A produção estreia em 26 de outubro na HBO Max e no canal, com um novo episódio aos domingos, até o fim da temporada, em 14 de dezembro.

Ambientada no universo de IT, criado por Stephen King, a nova série de oito episódios se inspira no livro que deu origem à história e aprofunda a visão aterrorizante apresentada por Andy Muschietti nos filmes IT: A COISA e IT: CAPÍTULO DOIS.

O elenco reúne Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, além de Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Produzida pela HBO e pela Warner Bros. Television, IT: BEM-VINDOS A DERRY foi desenvolvida para a TV por Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Eles também atuam como produtores executivos (os Muschietti por meio da Double Dream e Fuchs pela FiveTen) junto de Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin.

O roteiro do primeiro episódio é assinado por Fuchs, que é co-showrunner da série ao lado de Kane. Andy Muschietti dirige múltiplos capítulos.