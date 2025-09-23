fechar
Séries | Notícia

HBO Max divulga trailer e pôster de 'It: Bem-vindos a Derry'; assista

A produção estreia em 26 de outubro, com episódios semanais aos domingos até 14 de dezembro, encerrando a temporada com oito capítulos

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/09/2025 às 17:00
HBO divulga trailer e pôster de 'It: Bem-vindos a Derry'
HBO divulga trailer e pôster de 'It: Bem-vindos a Derry' - Divulgação

A HBO Max revelou o trailer e o pôster oficial de It: Bem-vindos a Derry, sua nova série original baseada no universo de It, criado por Stephen King.

A produção estreia em 26 de outubro na HBO Max e no canal, com episódios semanais aos domingos até 14 de dezembro, encerrando a temporada com oito capítulos.

A série se inspira no livro que deu origem à história e aprofunda o terror explorado por Andy Muschietti nos filmes It: A Coisa e It: Capítulo Dois.

O elenco conta com nomes como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, além de Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Produzida em parceria entre HBO e Warner Bros. Television, a série foi desenvolvida para a TV por Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, que também atuam como produtores executivos — os Muschietti pela Double Dream e Fuchs pela FiveTen.

Outros produtores executivos incluem Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin.

O roteiro do primeiro episódio é assinado por Jason Fuchs, que divide a função de showrunner com Brad Caleb Kane, enquanto Andy Muschietti dirige diversos capítulos da série.

Assista ao trailer:

