HBO Max divulga trailer e pôster de 'It: Bem-vindos a Derry'; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A produção estreia em 26 de outubro, com episódios semanais aos domingos até 14 de dezembro, encerrando a temporada com oito capítulos

Clique aqui e escute a matéria

A HBO Max revelou o trailer e o pôster oficial de It: Bem-vindos a Derry, sua nova série original baseada no universo de It, criado por Stephen King.

A produção estreia em 26 de outubro na HBO Max e no canal, com episódios semanais aos domingos até 14 de dezembro, encerrando a temporada com oito capítulos.

A série se inspira no livro que deu origem à história e aprofunda o terror explorado por Andy Muschietti nos filmes It: A Coisa e It: Capítulo Dois.

O elenco conta com nomes como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, além de Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Produzida em parceria entre HBO e Warner Bros. Television, a série foi desenvolvida para a TV por Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, que também atuam como produtores executivos — os Muschietti pela Double Dream e Fuchs pela FiveTen.

Outros produtores executivos incluem Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin.

O roteiro do primeiro episódio é assinado por Jason Fuchs, que divide a função de showrunner com Brad Caleb Kane, enquanto Andy Muschietti dirige diversos capítulos da série.

Assista ao trailer: