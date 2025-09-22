fechar
5 séries que ficaram famosas por matar personagens principais

Algumas obras conseguiram transformar essas perdas em momentos icônicos, marcando a televisão e surpreendendo milhões de fãs ao redor do mundo

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/09/2025 às 17:27
Ned Stark Foto: Divulgação /HBO
Ned Stark Foto: Divulgação /HBO - Ned Stark Foto: Divulgação /HBO

A morte de personagens é um recurso comum em séries, mas quando o alvo são protagonistas ou figuras centrais da trama, o impacto é devastador — e muitas vezes decisivo para o sucesso da produção.

Essas reviravoltas não só geraram debates intensos, como também ajudaram a consolidar o prestígio das histórias, mostrando coragem narrativa ao romper com expectativas.

Selecionamos 5 séries que ficaram famosas por eliminar seus personagens principais, e que até hoje são lembradas por essas decisões ousadas:

1. Game of Thrones (2011–2019)

Onde assistir: HBO Max

Poucas séries chocaram tanto o público como Game of Thrones. A morte de Ned Stark na primeira temporada e, posteriormente, de outros personagens centrais, se tornou marca registrada da trama.

A imprevisibilidade foi um dos fatores que ajudaram a série a virar fenômeno cultural.

2. The Walking Dead (2010–2022)

Onde assistir: Netflix e Star+

A produção baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman não economizou na hora de matar protagonistas.

Personagens amados como Glenn e Carl deixaram a história de forma brutal, mostrando que em um mundo apocalíptico ninguém estava realmente a salvo.

3. Breaking Bad (2008–2013)

Onde assistir: Netflix

Considerada uma das melhores séries de todos os tempos, Breaking Bad construiu sua narrativa em torno de Walter White, mas também não poupou figuras centrais.

A morte de Hank, em especial, foi um divisor de águas que intensificou o drama até o desfecho final.

4. Grey’s Anatomy (2005–presente)

Onde assistir: Star+

O drama médico de Shonda Rhimes já ficou conhecido por não poupar protagonistas.

A morte de Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, foi um dos momentos mais comentados da televisão, mudando completamente os rumos da trama e deixando os fãs em choque.

5. Sons of Anarchy (2008–2014)

Onde assistir: Hulu (EUA) | Disponível para compra no Prime Video

A série sobre uma irmandade de motociclistas explorou a violência e as consequências do crime.

As mortes de personagens centrais, incluindo o próprio protagonista, Jax Teller, marcaram o tom trágico e visceral que definiu a produção.

