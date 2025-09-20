fechar
Séries | Notícia

As séries que tiveram finais abertos que até hoje geram debates

Esses desfechos dividem opiniões: alguns fãs defendem a ousadia, enquanto outros sentem frustração por não obter todas as respostas

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 15:49 | Atualizado em 20/09/2025 às 15:50
Matthew Fox, Jorge Garcia e Evangeline Lilly em cena de 'Lost'
Matthew Fox, Jorge Garcia e Evangeline Lilly em cena de 'Lost' - Reprodução/Prime Video

Clique aqui e escute a matéria

Encerrar uma série de sucesso é sempre um desafio.

Enquanto alguns roteiristas optam por dar respostas definitivas ao público, outros preferem deixar pontas soltas e finais abertos, que estimulam a imaginação e prolongam as discussões muito além da tela.

Esses desfechos dividem opiniões: alguns fãs defendem a ousadia, enquanto outros sentem frustração por não obter todas as respostas.

O fato é que essas produções continuam vivas justamente porque levantaram questionamentos que permanecem sem solução.

Confira 7 séries que terminaram com finais abertos e até hoje são motivo de debates entre fãs:

1. Lost (2004–2010)

Onde assistir: Prime Video e Star+

Um dos finais mais polêmicos da TV. Mesmo após seis temporadas, muitos espectadores não entenderam totalmente o destino dos sobreviventes da ilha.

A mistura de elementos espirituais, científicos e emocionais deixou interpretações em aberto até hoje.

2. The Sopranos (1999–2007)

Onde assistir: Max

O corte abrupto da cena final, com Tony Soprano em um restaurante, deixou o público em choque.

Morreu ou não morreu? A tela preta virou um marco cultural e segue gerando análises detalhadas de fãs e críticos.

3. Dark (2017–2020)

Onde assistir: Netflix

A trama alemã de ficção científica entregou muitas respostas, mas o final, ao mostrar a criação de um “mundo de origem”, abriu debates sobre paradoxos e livre-arbítrio.

Até hoje, fãs discutem teorias sobre os destinos dos personagens.

4. Twin Peaks (1990–1991; 2017)

Onde assistir: Paramount+

A série cult de David Lynch já era enigmática, mas seu retorno em 2017 terminou de forma ainda mais misteriosa.

Perguntas sobre realidades paralelas e identidade dos personagens continuam sem explicação clara.

5. Dexter (2006–2013; 2021)

Onde assistir: Paramount+

O final original de Dexter deixou os fãs indignados: o serial killer sobrevive e assume uma nova vida como lenhador.

Décadas depois, a continuação Dexter: New Blood tentou corrigir o rumo, mas também gerou novas discussões.

6. The Leftovers (2014–2017)

Onde assistir: Max

A série começou com 2% da população mundial desaparecendo misteriosamente.

No fim, a trama não deu respostas concretas sobre o evento, mas se concentrou em emoções humanas, dividindo opiniões e ampliando debates filosóficos.

7. Sopranos brasileiros: Sessão de Terapia (2012–2021)

Onde assistir: Globoplay

Embora tenha um estilo mais intimista, a versão brasileira também terminou com interpretações abertas sobre o futuro do terapeuta Caio e de seus pacientes.

O encerramento foi elogiado justamente por não entregar todas as soluções.

