fechar
Séries | Notícia

Quem foi Madam C. J. Walker? A história real por trás da minissérie da Netflix

A trajetória de Madame C. J. Walker é símbolo de coragem e inovação. A minissérie da Netflix mostra como ela transformou desafios em legado

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 16:18
Octavia Spencer &eacute; a protagonista de 'Madame C. J. Walker', na Netflix.
Octavia Spencer é a protagonista de 'Madame C. J. Walker', na Netflix. - AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Clique aqui e escute a matéria

A minissérie Madam C. J. Walker – A Vida e História de Madam C. J. Walker, disponível na Netflix, retrata a trajetória de uma mulher que transformou sua dor em inspiração e se tornou a primeira milionária negra dos Estados Unidos.

Mas quem foi, de fato, essa figura histórica?

Infância marcada por dificuldades

Nascida em 1867, em Louisiana, Sarah Breedlove teve uma infância marcada pela pobreza e pelas dificuldades. Filha de ex-escravizados, perdeu os pais ainda muito jovem e começou a trabalhar como lavadeira aos 14 anos.

Apesar da realidade dura, sua determinação foi maior.

O início da transformação

Após enfrentar sérios problemas de queda de cabelo, Sarah decidiu mudar a própria vida. Foi nesse período que ela começou a criar soluções para os cuidados capilares.

Criação de produtos para mulheres negras

Sarah desenvolveu produtos voltados especialmente para mulheres negras, um mercado praticamente ignorado na época.

Assim nasceu um império de beleza e cuidados que não apenas trouxe sucesso financeiro, mas também representou autoestima e identidade para milhares de mulheres.

O império de Madame C. J. Walker

Com visão empreendedora, Madame C. J. Walker expandiu seus negócios, criou linhas de cosméticos e montou uma rede de agentes de vendas. Esse sistema oferecia emprego e independência financeira a muitas mulheres negras.

Essa inovação a transformou na primeira mulher negra a construir uma fortuna milionária nos Estados Unidos com seu próprio esforço.

Leia Também

Filantropia e ativismo social

Além de empresária, Madame C. J. Walker foi também uma grande filantropa e ativista social. Ela investiu em causas da comunidade afro-americana, apoiou a educação e se tornou uma voz ativa na luta por igualdade racial e de gênero no início do século 20.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Pernambuco lança concurso de fotografia negra com prêmios em dinheiro
Concurso de fotografia

Pernambuco lança concurso de fotografia negra com prêmios em dinheiro
Estilo com raiz: 5 motivos para apostar nas tranças nagô agora mesmo
Beleza negra

Estilo com raiz: 5 motivos para apostar nas tranças nagô agora mesmo

Compartilhe

Tags