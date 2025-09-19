Netflix divulga trailer do documentário sobre Victoria Beckham; assista
A produção mergulha na trajetória da ex-Spice Girl e mostra desde a fase como Posh Spice até o encerramento do grupo icônico
A Netflix liberou nessa quarta-feira (17) o trailer do documentário Victoria Beckham, que chega à plataforma em 9 de outubro.
A produção mergulha na trajetória da ex-Spice Girl e esposa do ex-jogador David Beckham, mostrando desde a fase como Posh Spice até o encerramento da icônico grupo.
Dirigido por Nadia Hallgren, responsável pelo documentário Becoming, sobre Michelle Obama, o documentário acompanha de perto a carreira e a vida pessoal de Victoria, oferecendo uma visão inédita sobre a transformação de estrela pop a referência no mundo da moda.
David Beckham
O lançamento sucede Beckham, documentário sobre o marido, David, que se tornou um dos maiores sucessos de público da Netflix na categoria documental.
Assista ao trailer