Séries | Notícia

Netflix divulga trailer do documentário sobre Victoria Beckham; assista

A produção mergulha na trajetória da ex-Spice Girl e mostra desde a fase como Posh Spice até o encerramento do grupo icônico

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/09/2025 às 17:34
Netflix faz documentário sobre Victoria Beckham
Netflix faz documentário sobre Victoria Beckham - Reprodução/Netflix

A Netflix liberou nessa quarta-feira (17) o trailer do documentário Victoria Beckham, que chega à plataforma em 9 de outubro.

A produção mergulha na trajetória da ex-Spice Girl e esposa do ex-jogador David Beckham, mostrando desde a fase como Posh Spice até o encerramento da icônico grupo.

Dirigido por Nadia Hallgren, responsável pelo documentário Becoming, sobre Michelle Obama, o documentário acompanha de perto a carreira e a vida pessoal de Victoria, oferecendo uma visão inédita sobre a transformação de estrela pop a referência no mundo da moda.

David Beckham

O lançamento sucede Beckham, documentário sobre o marido, David, que se tornou um dos maiores sucessos de público da Netflix na categoria documental.

Assista ao trailer

