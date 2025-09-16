Com Marjorie Estiano, série sobre o assassinato de Ângela Diniz ganha teaser e previsão de estreia na HBO

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A trama acompanha Ângela desde a separação do primeiro marido até o assassinato brutal cometido por Doca Street, seu último companheiro

A HBO Max revelou nessa segunda-feira (15) o primeiro teaser de “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, série dramática inspirada em um dos casos criminais mais emblemáticos da história recente do Brasil.

A produção, que estreia em novembro, é baseada no podcast de sucesso “Praia dos Ossos” e revisita a vida da socialite mineira que, nos anos 1970, rompeu convenções sociais ao decidir viver sob suas próprias regras.

A trama acompanha Ângela desde a separação do primeiro marido até o assassinato brutal cometido por Doca Street, seu último companheiro, que não aceitou o fim da relação.

O caso se tornou símbolo da luta contra o machismo estrutural, já que a vítima foi julgada e condenada socialmente pelo crime que sofreu.

Elenco

Sob direção de Andrucha Waddington e produção da Conspiração, a série conta com Marjorie Estiano no papel de Ângela Diniz e Emilio Dantas como Doca Street.

O elenco também traz nomes como Antônio Fagundes, Thiago Lacerda e Camila Márdila.