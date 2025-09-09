Crunchyroll anuncia novo trailer e data de estreia da terceira temporada de "SPY X FAMILY"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com previsão de chegada no dia 4 de outubro, serie divulga vídeo promocional com música de encerramento inédita. Saiba mais detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

“Waku waku!” A espera acabou: SPY × FAMILY retorna com sua terceira temporada no dia 4 de outubro, exclusivamente na Crunchyroll. Nesta terça-feira, 9, o serviço de streaming anuncia a data e um novo trailer exclusivo da terceira temporada da obra.

A novidade traz um primeiro olhar do que está por vir, além de apresentar a faixa “Actor”, tema de encerramento inédito interpretado pela cantora e compositora japonesa Lilas Ikuta. Conhecida apenas como Lilas, a artista também é famosa por integrar a dupla YOASOBI, que já emplacou hits nas aberturas de outros animes.

Sendo produzida pelo WIT STUDIO, em parceria com o estúdio CloverWorks, a nova temporada de SPY × FAMILY é integrada por uma equipe talentos com nomes como: Yukiko Imai na direção; Rino Yamasaki na composição da série; Kazuaki Shimada no design de personagens e como diretor de animação-chefe.

Fazem parte também Kyoko Hara no design de cores; Yuki Takeuchi e Tomomi Sugimoto (Unstable) nas configurações de arte; Minami Usui como diretor de arte; Keita Watanabe como diretor de CG; e Yuya Sakuma na direção de fotografia.

Então se você curte espionagem, segredos, planos mirabolantes e a rotina caótica de uma família nada comum, confira todos os episódios de SPY × FAMILY, já disponíveis com dublagem em português, na Crunchyroll.