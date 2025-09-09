fechar
Séries | Notícia

Crunchyroll anuncia novo trailer e data de estreia da terceira temporada de "SPY X FAMILY"

Com previsão de chegada no dia 4 de outubro, serie divulga vídeo promocional com música de encerramento inédita. Saiba mais detalhes!

Por Alice Lins Publicado em 09/09/2025 às 19:52
SPY X FAMILY
SPY X FAMILY - © Tatsuya Endo/Shueisha, SPY x FAMILY Project

“Waku waku!” A espera acabou: SPY × FAMILY retorna com sua terceira temporada no dia 4 de outubro, exclusivamente na Crunchyroll. Nesta terça-feira, 9, o serviço de streaming anuncia a data e um novo trailer exclusivo da terceira temporada da obra.

A novidade traz um primeiro olhar do que está por vir, além de apresentar a faixa “Actor”, tema de encerramento inédito interpretado pela cantora e compositora japonesa Lilas Ikuta. Conhecida apenas como Lilas, a artista também é famosa por integrar a dupla YOASOBI, que já emplacou hits nas aberturas de outros animes.

Sendo produzida pelo WIT STUDIO, em parceria com o estúdio CloverWorks, a nova temporada de SPY × FAMILY é integrada por uma equipe talentos com nomes como: Yukiko Imai na direção; Rino Yamasaki na composição da série; Kazuaki Shimada no design de personagens e como diretor de animação-chefe.

Fazem parte também Kyoko Hara no design de cores; Yuki Takeuchi e Tomomi Sugimoto (Unstable) nas configurações de arte; Minami Usui como diretor de arte; Keita Watanabe como diretor de CG; e Yuya Sakuma na direção de fotografia.

Então se você curte espionagem, segredos, planos mirabolantes e a rotina caótica de uma família nada comum, confira todos os episódios de SPY × FAMILY, já disponíveis com dublagem em português, na Crunchyroll.

