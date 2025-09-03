Novo pôster de Demon Slayer traz mais uma aguardada batalha vista apenas nos cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O longa, distribuído pela Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, estreia na telona em 11 de setembro e promete ser uma experiência única

Foi revelado um novo pôster que ilustra mais uma das esperadas batalhas de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito. Os ingressos para a pré-estreia estão à venda e já começou a contagem regressiva para o lançamento do filme nos cinemas do Brasil e América Latina.

O longa, distribuído pela Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, estreia na telona em 11 de setembro e promete ser uma experiência única para os fãs.

Os posters anteriores ilustravam os embates entre Tanjiro e Tomioka contra Akaza, e também de Shinobu Kocho contra Doma.

Agora, chegou a vez de sentir um pouco da energia da batalha entre Zenitsu e Kaigaku. Este confronto eletrizante será uma luta intensa e irá explicar mais sobre a conexão entre os dois.

Zenitsu x Kaigaku: um duelo muito aguardado

Novo pôster revela o eletrizante embate entre Zenitsu e Kaigaku em Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito - Divulgação

Tanto no trailer do filme quanto no pôster, vemos Zenitsu mais sério do que nunca. Sempre energético e escandaloso, ele não está mais para brincadeira.

Isso acontece porque tanto ele quanto Kaigaku foram discípulos de Jigoro Kuwajima, o antigo Hashira do Trovão. Por ter medo da morte e ser muito ambicioso, o vilão decidiu se tornar um oni, assim traindo seu mestre e todo Corpo de Exterminadores de Demônios.

Agora, Zenitsu quer derrotá-lo para honrar seu professor. E será na telona que veremos algo raro: uma luta entre dois usuários da respiração do trovão!

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito estará disponível em sessões dubladas e legendadas, em diversas praças do país. Verifique a disponibilidade de ingressos nos exibidores de sua região.