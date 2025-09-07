fechar
As séries mais rápidas de maratonar com apenas uma temporada

Essas tramas se destacam pela trama envolvente, personagens marcantes e ritmo acelerado, todas com apenas uma temporada

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/09/2025 às 19:44
Unbelievable, série da Netflix.
Unbelievable, série da Netflix. - Foto: Netflix

Nem todo mundo tem semanas para acompanhar longas temporadas.

Algumas séries foram pensadas para entregar histórias completas em poucos episódios, proporcionando entretenimento intenso e narrativas fechadas que cabem perfeitamente em um fim de semana.

Selecionamos séries que se destacam pela trama envolvente, personagens marcantes e ritmo acelerado, todas com apenas uma temporada, ideais para quem quer maratonar sem compromisso longo:

1. Mare of Easttown (2021)

Onde assistir: HBO Max

Com sete episódios, a série policial acompanha a detetive Mare investigando um assassinato em uma pequena cidade. Mistério, drama e personagens complexos tornam cada episódio essencial.

2. The Queen’s Gambit (2020)

Onde assistir: Netflix

A minissérie acompanha a trajetória de Beth Harmon, prodígio do xadrez, em sua luta contra vícios e desafios pessoais.

Com seis episódios, oferece uma narrativa intensa e completa, que cativa do início ao fim.

3. Watchmen (2019)

Onde assistir: HBO Max

Com nove episódios, a série reinventa o universo da HQ, explorando temas de racismo, justiça e heróis em um mundo contemporâneo.

É densa, impactante e perfeita para uma maratona curta, mas memorável.

4. Unbelievable (2019)

Onde assistir: Netflix

Minissérie baseada em fatos reais, acompanha a investigação de um caso de abuso sexual. Com oito episódios, mistura suspense e drama, mantendo o público preso do primeiro ao último episódio.

5. Good Omens (2019)

Onde assistir: Prime Video

Adaptação do livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, a série acompanha um anjo e um demônio tentando impedir o apocalipse.

São seis episódios leves, divertidos e cheios de referências, ideais para uma maratona rápida.

6. Chernobyl (2019)

Onde assistir: HBO Max

Em apenas cinco episódios, a série retrata o desastre nuclear de 1986 e suas consequências. Produção intensa, realista e impactante, capaz de prender a atenção do público do começo ao fim.

