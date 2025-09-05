Drag Race Brasil: conheça as drags finalistas da 2ª temporada
Ruby Nox, Mellody Queen, Poseidon Drag e Melina Blley disputam a coroa em uma decisão marcada por carisma, talento, brilho e emoção
Clique aqui e escute a matéria
A 2ª temporada de Drag Race Brasil está chegando ao fim e, após a semifinal exibida na última quinta-feira (4), o público já sabe quem são as drags que disputarão a coroa e o título de Drag Superstar do Brasil.
As finalistas são: Ruby Nox, Mellody Queen, Poseidon Drag e Melina Blley.
Reunindo carisma, talento e criatividade, cada uma delas conquistou seu espaço na grande decisão do reality show. A seguir, conheça melhor as quatro finalistas que prometem entregar tudo na grande final.
Ruby Nox: a elegância pernambucana
Natural de Carnaíba (PE), mas atualmente radicada em Recife, Ruby Nox se destacou pela sofisticação e pela força em desafios de performance.
Multiartista formada em teatro, Ruby trouxe para a competição a influência do burlesco e do circo, criando apresentações marcantes e enigmáticas.
Com três vitórias em momentos-chave da temporada, ela chega à final como a grande favorita ao título.
Mellody Queen: carisma e autenticidade
De Belo Horizonte (MG), Mellody Queen conquistou o público e os jurados com sua energia avassaladora.
Conhecida como uma verdadeira “assassina de lipsync”, Mellody é vista como uma das maiores ameaças para as demais finalistas. Ao longo da temporada, em todos os momentos decisivos de dublagem, ela saiu vitoriosa contra suas concorrentes.
Vale destacar que a grande final contará com um lipsync decisivo, que definirá quem será coroada como a nova Drag Superstar do Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Seus espacates, coreografias potentes e icônicos "bate-cabelo" a tornaram uma das participantes mais comentadas da edição. Na final, promete entregar intensidade e conexão emocional.
Poseidon Drag: ousadia e originalidade
Representando Recife (PE), Poseidon Drag se destacou por sua estética conceitual e criativa. Sempre ousada, trouxe looks que desafiaram os padrões e performances repletas de humor e originalidade.
Com uma trajetória marcada por consistência e inovação, Poseidon chega à final com a força de quem conquistou jurados e fãs pela autenticidade.
Melina Blley: versatilidade e presença de palco
Natural de Sapé (PB) e atualmente residindo no Rio de Janeiro (RJ), Melina Blley mostrou versatilidade ao longo da temporada.
Forte em provas de design, lipsync e atuação, conquistou seu espaço no Top 4.
Seu estilo combina impacto visual com performance cativante, o que fez dela uma das grandes surpresas da competição.
No entanto, Mellody é a única entre as finalistas que ainda não conquistou nenhum broche de vencedora semanal.