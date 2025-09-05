Drag Race Brasil: conheça as drags finalistas da 2ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ruby Nox, Mellody Queen, Poseidon Drag e Melina Blley disputam a coroa em uma decisão marcada por carisma, talento, brilho e emoção

A 2ª temporada de Drag Race Brasil está chegando ao fim e, após a semifinal exibida na última quinta-feira (4), o público já sabe quem são as drags que disputarão a coroa e o título de Drag Superstar do Brasil.

As finalistas são: Ruby Nox, Mellody Queen, Poseidon Drag e Melina Blley.

Reunindo carisma, talento e criatividade, cada uma delas conquistou seu espaço na grande decisão do reality show. A seguir, conheça melhor as quatro finalistas que prometem entregar tudo na grande final.

Ruby Nox: a elegância pernambucana

Ruby Nox - Reprodução/Instagram/@ruby.nox @oandersonrangel

Natural de Carnaíba (PE), mas atualmente radicada em Recife, Ruby Nox se destacou pela sofisticação e pela força em desafios de performance.

Multiartista formada em teatro, Ruby trouxe para a competição a influência do burlesco e do circo, criando apresentações marcantes e enigmáticas.



Com três vitórias em momentos-chave da temporada, ela chega à final como a grande favorita ao título.

Mellody Queen: carisma e autenticidade

Mellody Queen - Reprodução/Instagram/@renatoronnie @mellody_queen

De Belo Horizonte (MG), Mellody Queen conquistou o público e os jurados com sua energia avassaladora.

Conhecida como uma verdadeira “assassina de lipsync”, Mellody é vista como uma das maiores ameaças para as demais finalistas. Ao longo da temporada, em todos os momentos decisivos de dublagem, ela saiu vitoriosa contra suas concorrentes.

Vale destacar que a grande final contará com um lipsync decisivo, que definirá quem será coroada como a nova Drag Superstar do Brasil.

Seus espacates, coreografias potentes e icônicos "bate-cabelo" a tornaram uma das participantes mais comentadas da edição. Na final, promete entregar intensidade e conexão emocional.

Poseidon Drag: ousadia e originalidade

Poseidon Drag - Reprodução/Instagram/@poseidondrag

Representando Recife (PE), Poseidon Drag se destacou por sua estética conceitual e criativa. Sempre ousada, trouxe looks que desafiaram os padrões e performances repletas de humor e originalidade.



Com uma trajetória marcada por consistência e inovação, Poseidon chega à final com a força de quem conquistou jurados e fãs pela autenticidade.

Melina Blley: versatilidade e presença de palco

Melina Blley - Reprodução/Instagram/@betinapolaroid @melinablley @teddyyayo_

Natural de Sapé (PB) e atualmente residindo no Rio de Janeiro (RJ), Melina Blley mostrou versatilidade ao longo da temporada.

Forte em provas de design, lipsync e atuação, conquistou seu espaço no Top 4.



Seu estilo combina impacto visual com performance cativante, o que fez dela uma das grandes surpresas da competição.

No entanto, Mellody é a única entre as finalistas que ainda não conquistou nenhum broche de vencedora semanal.