6 séries com personagens secundários que roubaram a cena
Eles aparecem como coadjuvantes, mas acabam se tornando verdadeiros fenômenos, roubando a cena e até superando a popularidade dos principais.
Em muitas produções televisivas, os protagonistas são pensados para carregar a narrativa.
Mas, em diversas ocasiões, são os personagens secundários que conquistam o público com carisma, humor, mistério ou até mesmo com complexidade inesperada.
Reunimos seis séries em que personagens secundários deixaram de ser apenas coadjuvantes para se tornarem peças centrais na memória dos fãs.
1. Breaking Bad – Saul Goodman
Onde assistir: Netflix
Introduzido como um advogado excêntrico, Saul Goodman trouxe leveza e inteligência em meio ao clima sombrio da trama.
O sucesso foi tão grande que rendeu um spin-off aclamado, Better Call Saul, que expandiu ainda mais sua importância no universo criado por Vince Gilligan.
2. Stranger Things – Steve Harrington
Onde assistir: Netflix
O que começou como um personagem arrogante do ensino médio virou um dos mais amados da série.
Steve cresceu como figura protetora do grupo e conquistou os fãs com seu carisma e senso de humor, tornando-se peça-chave da trama.
3. The Big Bang Theory – Sheldon Cooper
Onde assistir: HBO Max
Originalmente planejado como parte de um quarteto de nerds, Sheldon rapidamente se tornou a estrela do show.
Suas manias, sua genialidade e sua visão peculiar do mundo transformaram-no em ícone cultural, a ponto de ganhar uma série derivada, Young Sheldon.
4. Grey’s Anatomy – Miranda Bailey
Onde assistir: Star+
Enquanto a série girava em torno de Meredith Grey e seus colegas, a “Nazista” Miranda Bailey brilhou com sua mistura de dureza e coração.
Ela se tornou uma das personagens mais queridas da trama, símbolo de liderança e resiliência dentro do hospital.
5. Game of Thrones – Tyrion Lannister
Onde assistir: HBO Max
Apesar de não ser o protagonista da saga, Tyrion conquistou os fãs com inteligência afiada, diálogos memoráveis e uma visão estratégica única.
Sua jornada é uma das mais ricas e complexas da série, sendo um dos grandes destaques de Westeros.
6. Friends – Janice
Onde assistir: HBO Max
Com sua risada inconfundível e bordões inesquecíveis, Janice aparecia esporadicamente, mas sempre roubava a cena.
Mesmo sem ser parte do elenco principal, tornou-se uma das personagens secundárias mais icônicas da comédia.