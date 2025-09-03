fechar
Séries | Notícia

6 séries com personagens secundários que roubaram a cena

Eles aparecem como coadjuvantes, mas acabam se tornando verdadeiros fenômenos, roubando a cena e até superando a popularidade dos principais.

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/09/2025 às 15:01
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things - Divulgação/Netflix

Em muitas produções televisivas, os protagonistas são pensados para carregar a narrativa.

Mas, em diversas ocasiões, são os personagens secundários que conquistam o público com carisma, humor, mistério ou até mesmo com complexidade inesperada.

Eles aparecem como coadjuvantes, mas acabam se tornando verdadeiros fenômenos, roubando a cena e, em alguns casos, até superando a popularidade dos principais.

Reunimos seis séries em que personagens secundários deixaram de ser apenas coadjuvantes para se tornarem peças centrais na memória dos fãs.

1. Breaking Bad – Saul Goodman

Onde assistir: Netflix

Introduzido como um advogado excêntrico, Saul Goodman trouxe leveza e inteligência em meio ao clima sombrio da trama.

O sucesso foi tão grande que rendeu um spin-off aclamado, Better Call Saul, que expandiu ainda mais sua importância no universo criado por Vince Gilligan.

2. Stranger Things – Steve Harrington

Onde assistir: Netflix

O que começou como um personagem arrogante do ensino médio virou um dos mais amados da série.

Steve cresceu como figura protetora do grupo e conquistou os fãs com seu carisma e senso de humor, tornando-se peça-chave da trama.

3. The Big Bang Theory – Sheldon Cooper

Onde assistir: HBO Max

Originalmente planejado como parte de um quarteto de nerds, Sheldon rapidamente se tornou a estrela do show.

Suas manias, sua genialidade e sua visão peculiar do mundo transformaram-no em ícone cultural, a ponto de ganhar uma série derivada, Young Sheldon.

4. Grey’s Anatomy – Miranda Bailey

Onde assistir: Star+

Enquanto a série girava em torno de Meredith Grey e seus colegas, a “Nazista” Miranda Bailey brilhou com sua mistura de dureza e coração.

Ela se tornou uma das personagens mais queridas da trama, símbolo de liderança e resiliência dentro do hospital.

5. Game of Thrones – Tyrion Lannister

Onde assistir: HBO Max

Apesar de não ser o protagonista da saga, Tyrion conquistou os fãs com inteligência afiada, diálogos memoráveis e uma visão estratégica única.

Sua jornada é uma das mais ricas e complexas da série, sendo um dos grandes destaques de Westeros.

6. Friends – Janice

Onde assistir: HBO Max

Com sua risada inconfundível e bordões inesquecíveis, Janice aparecia esporadicamente, mas sempre roubava a cena.

Mesmo sem ser parte do elenco principal, tornou-se uma das personagens secundárias mais icônicas da comédia.

