5 séries que ganharam remakes e reboots com resultados bem diferentes
Não é raro ver clássicos voltarem às telas em novas versões, seja para conquistar uma geração diferente ou para atualizar histórias
Clique aqui e escute a matéria
O mundo das séries vive de reinvenções. Não é raro ver clássicos voltarem às telas em novas versões, seja para conquistar uma geração diferente ou para atualizar histórias com linguagem e recursos atuais.
Mas o resultado nem sempre é o mesmo: enquanto alguns reboots conseguem homenagear a obra original e conquistar novos fãs, outros acabam dividindo opiniões e mostrando que nem sempre mexer em algo amado é uma boa ideia.
A seguir, relembramos cinco séries que ganharam remakes e reboots com repercussões bastante distintas — algumas celebradas, outras criticadas, mas todas marcantes.
1. Battlestar Galactica
Onde assistir: Prime Video
A versão original de 1978 tinha seu charme kitsch e apegava-se ao clima de aventura espacial.
Mas foi no reboot de 2004 que a série brilhou, trazendo uma narrativa sombria, política e complexa, considerada até hoje uma das melhores ficções científicas da TV.
2. Charmed
Onde assistir: Globoplay
A série dos anos 1990 sobre três irmãs bruxas se tornou um fenômeno cultural e marcou gerações.
O reboot lançado em 2018 tentou modernizar a proposta, trazendo diversidade e novos conflitos, mas não alcançou o mesmo impacto emocional da versão original.
3. One Day at a Time
Onde assistir: Netflix
A sitcom clássica de 1975 ganhou uma releitura em 2017 com uma família latina no centro da trama.
O reboot foi muito elogiado pela abordagem atualizada de temas como imigração, feminismo e saúde mental, provando que algumas ideias podem florescer em novos contextos.
4. Gossip Girl
Onde assistir: HBO Max
O drama adolescente que marcou os anos 2000 voltou em 2021 com uma geração de jovens nova-iorquinos conectados pelas redes sociais.
Embora tenha gerado curiosidade inicial, não conseguiu reproduzir o mesmo furor cultural da versão original.
5. The Office (UK e US)
Onde assistir: Prime Video (UK) / HBO Max (US)
Criada por Ricky Gervais, a versão britânica tinha humor ácido e um tom quase documental.
Quando ganhou um remake americano em 2005, muitos desconfiaram, mas a série se transformou em uma das comédias mais icônicas da TV, provando que nem todo remake está fadado ao fracasso.