fechar
Séries | Notícia

5 séries que ganharam remakes e reboots com resultados bem diferentes

Não é raro ver clássicos voltarem às telas em novas versões, seja para conquistar uma geração diferente ou para atualizar histórias

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/09/2025 às 14:22
'The Office U.S.', protagonizada por Michal Scott (Steve Carell), conquistou uma legião de fãs
'The Office U.S.', protagonizada por Michal Scott (Steve Carell), conquistou uma legião de fãs - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O mundo das séries vive de reinvenções. Não é raro ver clássicos voltarem às telas em novas versões, seja para conquistar uma geração diferente ou para atualizar histórias com linguagem e recursos atuais.

Mas o resultado nem sempre é o mesmo: enquanto alguns reboots conseguem homenagear a obra original e conquistar novos fãs, outros acabam dividindo opiniões e mostrando que nem sempre mexer em algo amado é uma boa ideia.

A seguir, relembramos cinco séries que ganharam remakes e reboots com repercussões bastante distintas — algumas celebradas, outras criticadas, mas todas marcantes.

1. Battlestar Galactica

Onde assistir: Prime Video

A versão original de 1978 tinha seu charme kitsch e apegava-se ao clima de aventura espacial.

Mas foi no reboot de 2004 que a série brilhou, trazendo uma narrativa sombria, política e complexa, considerada até hoje uma das melhores ficções científicas da TV.

2. Charmed

Onde assistir: Globoplay

A série dos anos 1990 sobre três irmãs bruxas se tornou um fenômeno cultural e marcou gerações.

O reboot lançado em 2018 tentou modernizar a proposta, trazendo diversidade e novos conflitos, mas não alcançou o mesmo impacto emocional da versão original.

3. One Day at a Time

Onde assistir: Netflix

A sitcom clássica de 1975 ganhou uma releitura em 2017 com uma família latina no centro da trama.

O reboot foi muito elogiado pela abordagem atualizada de temas como imigração, feminismo e saúde mental, provando que algumas ideias podem florescer em novos contextos.

4. Gossip Girl

Onde assistir: HBO Max

O drama adolescente que marcou os anos 2000 voltou em 2021 com uma geração de jovens nova-iorquinos conectados pelas redes sociais.

Embora tenha gerado curiosidade inicial, não conseguiu reproduzir o mesmo furor cultural da versão original.

5. The Office (UK e US)

Onde assistir: Prime Video (UK) / HBO Max (US)

Criada por Ricky Gervais, a versão britânica tinha humor ácido e um tom quase documental.

Quando ganhou um remake americano em 2005, muitos desconfiaram, mas a série se transformou em uma das comédias mais icônicas da TV, provando que nem todo remake está fadado ao fracasso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
DORAMAS

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!
DORAMAS

5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!

Compartilhe

Tags