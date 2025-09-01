"Wandinha" Parte 2: Lady Gaga aparece em foto inédita; veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem oficial de Lady Gaga caracterizada para a série como professora da Escola Nevermore

A reta final da segunda temporada de Wandinha promete agitar os fãs.

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem oficial de Lady Gaga caracterizada para a série, aumentando ainda mais a expectativa em torno dos novos episódios.

A cantora e atriz viverá Rosaline Rotwood, uma professora da Escola Nevermore que terá papel importante nos episódios finais da Parte 2.

A participação de Lady Gaga já vinha sendo especulada, mas agora foi confirmada com direito a registro inédito de sua caracterização.

Além de integrar o elenco da produção estrelada por Jenna Ortega, a artista também prepara uma surpresa musical: a faixa “Dead Dance”, composta especialmente para a série, será lançada ainda nesta semana.

A canção chega para complementar a atmosfera sombria e irreverente que consagrou Wandinha como um dos maiores sucessos recentes da Netflix.

Parte 2

Os episódios finais da Parte 2 de Wandinha chegam à plataforma no dia 3 de setembro, marcando o encerramento de mais uma etapa da jornada da personagem que conquistou o público com humor ácido, inteligência e traços de morbidez irresistíveis.