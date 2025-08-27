5 séries teens para quem não quer abandonar as dores e as delícias da adolescência
Confira a lista feita pelo blog Social1 de séries teen para matar a saudade - e alimentar a nostalgia - da adolescência e suas situações tão marcantes
A adolescência é um turbilhão de emoções e descobertas. É uma fase de primeiros amores, amizades que parecem eternas e crises que, no momento, parecem o fim do mundo. É o período em que nos sentimos invencíveis e, ao mesmo tempo, completamente perdidos, buscando um lugar no mundo enquanto lidamos com as pressões da escola, da família e dos nossos próprios sentimentos.
Muitas dessas dores e delícias só fazem sentido anos depois, quando olhamos para trás com carinho e um toque de nostalgia. Para quem sente falta dessa época, as séries teens oferecem um verdadeiro portal do tempo, capturando com perfeição a essência dessa fase de vulnerabilidade, crescimento e alegria.
Pensando nisso, o blog Social1 criou uma lista de séries que vão te fazer reviver momentos tão comuns e, ao mesmo tempo, tão especiais desse período da vida, te lembrando do quão complexo e memorável é o processo de amadurecer.
Eu nunca…
A série "Eu nunca..." gira em torno de de Devi Vishwakumar, uma adolescente indiana-americana que, após um ano difícil marcado pela morte de seu pai e uma paralisia psicossomática, decide que é hora de mudar sua vida e se tornar popular na escola.
A trama acompanha as tentativas caóticas de Devi para melhorar seu status social, encontrar um namorado e lidar com os dramas típicos da adolescência. Ao mesmo tempo, ela precisa enfrentar seus traumas, a relação complicada com sua mãe e a busca por sua identidade.
Onde assistir: Netflix
Heartstopper
Baseada nas graphic novels de Alice Oseman, "Heartstopper" acompanha o desenvolvimento do romance entre Charlie Spring, um garoto abertamente gay, e Nick Nelson, um jogador de rugby que está descobrindo sua sexualidade. A história trata de temas como amizade, amor e autodescoberta de uma forma leve e sincera.
Onde assistir: Netflix
O verão que mudou a minha vida
A série "O Verão que Mudou a Minha Vida" gira em torno de Belly, uma garota que passa todos os verões com sua família e a família Fisher. Quando ela faz 16 anos, se vê no meio de um triângulo amoroso com os irmãos Conrad e Jeremiah, explorando temas como o primeiro amor e a autodescoberta.
A trama é uma adaptação da trilogia de livros de Jenny Han, a mesma autora de "Para Todos os Garotos que Já Amei".
Onde assistir: Amazon Prime Video
Sex education
Sucesso de audiência, a série "Sex education" mostra as aventuras de Otis Milburn, um adolescente socialmente desajeitado que, apesar de nunca ter tido uma experiência sexual, tem um vasto conhecimento sobre o assunto graças à sua mãe, uma terapeuta sexual. Ele e a colega Maeve Wiley montam uma clínica de aconselhamento sexual na escola para ajudar os outros alunos com seus problemas, enquanto lidam com as próprias complexidades da adolescência.
Onde assistir: Netflix
Todo mundo odeia o Chris
Série que marcou gerações, "Todo mundo odeia o Chris" é uma comédia americana inspirada na vida do ator e comediante Chris Rock. Situada no Brooklyn dos anos 80, a trama acompanha as desventuras de Chris, um adolescente que lida com sua família excêntrica e o desafio de ser o único garoto negro em uma escola de brancos.
A série é narrada pelo próprio Chris Rock e trata de forma cômica as dificuldades da vida.
Onde assistir: Amazon Prime Video, Globoplay e Paramount+