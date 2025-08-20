The Morning Show: 4ª temporada ganha novo trailer; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Série estrelada pelas atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon na Apple TV+ ganha uma nova temporada que estreia em setembro no streaming

Clique aqui e escute a matéria

A 4ª temporada de ‘The Morning Show’ ganhou um novo trailer. Estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a série é lançada pelo serviço de streaming Apple TV+.

Confira a sinopse da nova temporada:

"A quarta temporada de The Morning Show começa na primavera de 2024, quase dois anos após os eventos da terceira temporada.

Com a fusão entre a UBA e a NBN concluída, a redação precisa lidar com novas responsabilidades, motivações ocultas e a natureza evasiva da verdade em uma América polarizada.

Em um mundo repleto de deepfakes, teorias da conspiração e encobrimentos corporativos, em quem confiar? E como saber o que é realmente real?"

Veja o trailer:

Além de Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, também participam da série Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.

Jeremy Irons se junta à série como Martin Levy, o pai de Alex, e Marion Cotillard interpretará Celine Dumont, uma herdeira de um império midiático europeu.

A nova temporada de “The Morning Show” estreia no dia 17 de setembro na plataforma de streaming Apple TV+.

