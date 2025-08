O novo épico da Amazon Prime Video que faz Hollywood parecer pequena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plataforma de streaming continuará investindo em histórias de fantasias épicas para o catálogo. Saiba qual será a próxima produção no estilo

O Amazon Prime Video seguirá investindo em fantasias épicas para tornar seu catálogo de séries cada vez melhor. Após o sucesso de ‘Anéis de Poder’, o streaming encomendou a produção de uma série de fantasia ambientada na Ásia.

A história é baseada em uma saga literária “Rise of the Empress”, de Julie C. Dao. A nova produção, inspirada na lenda da Rainha Má de "A Branca de Neve", será dirigida por James Wong.

A trama se passa em um reino asiático fictício, mergulhado em guerra. A única chance de paz é um casamento arranjado, e a disputa pela mão do príncipe herdeiro dá início a uma intensa batalha.

Nick Pepper, da Amazon MGM Studios, destacou que a história "é um conto inspirador de força e resistência".

A adaptação de "Saga Rise of the Empress" se juntará a outras grandes produções de fantasia da Amazon, como a série de "O Senhor dos Anéis" e "A Roda do Tempo".