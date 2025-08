7 séries perfeitas para assistir quando você quer relaxar depois de um dia difícil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As produções funcionam como um abraço no final do dia, com histórias envolventes, personagens carismáticos e aquele humor ou drama na medida certa

Depois de um dia cansativo, tudo o que a gente quer é se jogar no sofá e dar play em algo leve, acolhedor e reconfortante.

As séries abaixo são exatamente isso: produções que funcionam como um abraço no final do dia, com histórias envolventes, personagens carismáticos e aquele humor ou drama na medida certa para deixar o coração mais leve.

Confira 7 séries que são perfeitas para ajudar a desligar a mente e relaxar depois de um dia difícil:

1. Ted Lasso ( Apple TV+)



Nada melhor do que otimismo e bom humor para terminar um dia complicado — e Ted Lasso entrega isso em todos os episódios.

A série acompanha um treinador de futebol americano que vai comandar um time de futebol na Inglaterra sem entender nada do esporte.

Mas, com empatia, frases motivacionais e uma gentileza quase fora da realidade, Ted conquista tudo e todos — inclusive quem assiste.

2. Grace and Frankie (Netflix)



Com Jane Fonda e Lily Tomlin no elenco, essa comédia mostra duas mulheres completamente diferentes que se unem após uma revelação inusitada dos maridos.

A amizade entre elas rende diálogos hilários e também momentos tocantes, tudo com uma leveza que faz qualquer problema parecer menor.

3. Modern Family (Netflix)



Se você gosta de comédia com um toque de doçura, Modern Family é um acerto certeiro.

A série acompanha o dia a dia de três núcleos familiares interligados, mostrando os desafios e alegrias da vida em família com muito humor e situações cotidianas em que é fácil se reconhecer.

4. How I Met Your Mother (Star+)

Com episódios curtos e cheios de piadas inteligentes, How I Met Your Mother é ideal para maratonar sem peso na consciência.

Mesmo nos momentos mais emocionais, a série equilibra bem com o humor entre amigos, as confusões amorosas e as reflexões sobre amadurecimento.

5. Anne with an E (Netflix)



Se a sua ideia de relaxar envolve paisagens lindas, uma fotografia impecável e uma protagonista cheia de sensibilidade, essa adaptação do clássico “Anne de Green Gables” pode ser a escolha perfeita.

A série mistura temas importantes com delicadeza e tem uma atmosfera acolhedora que acalma o coração.

6. Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)



Imagine passar 15 anos em um bunker acreditando que o mundo acabou — e então recomeçar a vida em Nova York com um sorriso no rosto.

Essa é a história de Kimmy, que transforma cada dificuldade em uma aventura. A série é leve, divertida e tem um humor peculiar que funciona muito bem para quem quer espairecer.

7. Call the Midwife



Ambientada na Londres dos anos 1950, essa série acompanha parteiras que cuidam de mulheres e bebês em condições desafiadoras.

Apesar de abordar temas delicados, a série é conduzida com tanta humanidade e beleza que acaba sendo uma experiência reconfortante e inspiradora — daquelas que aquecem o coração.