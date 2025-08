Essas séries têm episódios que parecem filmes - e são obras-primas da TV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em uma era em que o streaming mudou a forma como consumimos entretenimento, algumas séries ousaram elevar a televisão ao patamar do cinema.

Com direção cinematográfica, atuações impecáveis, trilhas sonoras envolventes e roteiros densos, certos episódios são tão bem executados que poderiam facilmente estar nas salas de cinema — e, ainda assim, talvez fossem melhor aproveitados no silêncio da própria sala de estar.

A seguir, listamos algumas séries que entregaram episódios dignos de premiação, transformando a experiência da TV em algo inesquecível.

1. “The Last of Us” – Episódio 3: “Long, Long Time”



Muitos esperavam apenas um capítulo introdutório da jornada de Joel e Ellie, mas o que The Last of Us entregou foi um drama romântico profundo, sensível e inesperado.

O episódio focado na história de Bill e Frank — vividos por Nick Offerman e Murray Bartlett — emocionou até os mais céticos e virou um marco por mostrar que, mesmo em meio ao apocalipse, o amor continua sendo uma forma de resistência.

2. “Black Mirror” – Episódio “San Junipero” (Temporada 3, Episódio 4)



Black Mirror tem vários capítulos notáveis, mas San Junipero é um caso à parte.

Com estética retrô dos anos 1980, narrativa com viradas emocionantes e uma história de amor queer fora do comum, o episódio se destaca por sua delicadeza e otimismo raro dentro da série.

Vencedor do Emmy, é quase um curta-metragem à parte dentro do universo distópico de Charlie Brooker.

3. “Succession” – Episódio “Connor’s Wedding” (Temporada 4, Episódio 3)



Quando Succession entregou esse episódio, redefiniu o que se espera de um drama familiar corporativo.

Gravado quase em tempo real, com câmera na mão e tensão crescente, o capítulo mostra a morte de um personagem-chave com um impacto emocional devastador — sem jamais recorrer a clichês.

É TV de altíssimo nível, digna das melhores produções do cinema.

4. “The Bear” – Episódio “Fishes” (Temporada 2, Episódio 6)



Com mais de uma hora de duração, o episódio de The Bear que mostra o jantar de Natal da família Berzatto é quase um estudo teatral sobre caos, trauma e comunicação disfuncional.

A tensão cresce de forma sufocante e a presença de atores convidados como Jamie Lee Curtis só eleva a sensação de que estamos diante de um filme independente intenso e premiável.

5. “Euphoria” – Episódio especial “Trouble Don’t Last Always”



Durante o hiato entre temporadas, Euphoria lançou episódios especiais com estética mais contida, focados apenas nos diálogos e no emocional dos personagens.

O episódio em que Rue conversa com seu mentor na lanchonete é um exemplo de como o silêncio, a atuação crua e o texto bem escrito podem tornar um simples diálogo em algo maior do que muita superprodução.

6. “Atlanta” – Episódio “Teddy Perkins” (Temporada 2, Episódio 6)



Surreal, perturbador e absolutamente original, o episódio estrelado por um misterioso personagem albino em uma mansão decadente é quase um filme de terror psicológico à parte dentro de Atlanta.

Donald Glover criou algo que transcende gênero e formato, e entregou uma experiência visual e narrativa que ficou marcada na história da TV contemporânea.

7. “Mr. Robot” – Episódio “407 Proxy Authentication Required” (Temporada 4, Episódio 7)



Dirigido como uma peça teatral de um único ato, o episódio é quase todo filmado em plano-sequência e com poucos cortes visíveis.

Nele, Rami Malek entrega sua performance mais intensa, num confronto que mistura passado, trauma e revelações chocantes. É um episódio que exige do espectador — e recompensa com arte em estado puro.

