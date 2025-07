Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se o roteiro prende, a trilha sonora emociona.

Em muitas séries, as escolhas musicais não servem apenas de pano de fundo: elas amplificam emoções, eternizam cenas e ajudam a contar a história com ainda mais intensidade.

Algumas produções se tornaram icônicas não só pela trama envolvente, mas também por criarem verdadeiras experiências sensoriais com suas seleções musicais — que vão de clássicos nostálgicos a faixas alternativas que ganham novos significados em cena.

A seguir, listamos 6 séries com trilhas sonoras tão boas quanto o roteiro. Prepare o coração — e o fone de ouvido:

1. Euphoria (HBO Max)



Esteticamente ousada e emocionalmente crua, Euphoria mergulha nas angústias e desejos da geração Z, e a trilha sonora acompanha cada batida.

Com curadoria musical de Labrinth (que também compõe músicas originais para a série), a produção equilibra pop, R&B e sons experimentais que traduzem a intensidade emocional dos personagens.

Algumas faixas, como “Still Don’t Know My Name”, se tornaram hinos do universo da série.

2. Stranger Things (Netflix)



A mistura de aventura, suspense e nostalgia em Stranger Things não seria a mesma sem seu mergulho profundo nos anos 1980.

A trilha é recheada de clássicos como "Should I Stay or Should I Go" (The Clash) e "Running Up That Hill" (Kate Bush), que ganharam novo fôlego entre o público jovem.

A ambientação sonora ajuda a reconstruir a década com autenticidade e emoção — e virou marca registrada da série.

3. This Is Us (Star+ / Prime Video)



Em meio aos saltos temporais e momentos de partir o coração, This Is Us usa a música como elemento narrativo poderoso.

A série alterna entre composições originais delicadas e canções folk e indie que complementam o tom íntimo da história.

Cada episódio parece pensado para emocionar — e muitas vezes, uma música é o gatilho definitivo para as lágrimas.

4. Big Little Lies (HBO Max)



Big Little Lies já impressiona pelo elenco e pela direção refinada, mas é na trilha sonora que encontra um de seus trunfos mais elegantes.

Com músicas de Leon Bridges, Michael Kiwanuka e Agnes Obel, a série cria atmosferas sensoriais que traduzem o clima tenso e dramático de Monterey. A escolha das canções é tão cuidadosa que virou marca estética da série.

5. The Bear (Star+ / Hulu)



Aclamada pela crítica, The Bear combina a intensidade da rotina de um restaurante com uma trilha sonora visceral e surpreendentemente emocional.

The Smashing Pumpkins, Wilco e Radiohead aparecem em momentos-chave, e a edição precisa transforma cada música em um comentário sobre o estado emocional dos personagens.

Um banquete sonoro que se soma ao roteiro afiado.

6. How I Met Your Mother (Star+ / Hulu)



Mais leve, mas não menos marcante, How I Met Your Mother sempre soube usar a música com propósito — e um toque de humor.

Faixas como “Let’s Go to the Mall” e “You Just Got Slapped” são hilárias, mas a série também brilha em cenas emocionantes com clássicos como “Downtown Train” (Everything But The Girl) e “La Vie en Rose” (interpretada por Cristin Milioti).

A trilha pontua transições de fase, amores e desilusões com uma sensibilidade inesperada para uma sitcom.