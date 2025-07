Too Much: o que esperar da nova série de Lena Dunham, criadora de 'Girls'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lena Dunham está de volta à televisão com Too Much, sua nova série original da Netflix. Co-criada com o marido, o músico Luis Felber, a produção marca seu primeiro grande projeto televisivo desde Girls (HBO), sucesso da década passada.

Com dez episódios lançados no dia 10 de julho, a série mistura romance, drama e humor em uma trama contemporânea sobre recomeços, choque cultural e relações intensas.

Sinopse e elenco

A trama acompanha Jessica (Megan Stalter), uma produtora de Nova York que, após um fim de relacionamento traumático, se muda para Londres em busca de recomeço. Lá, ela conhece Felix (Will Sharpe), um músico britânico com quem inicia uma relação tanto imprevisível quanto cativante.

Megan e Will lideram um elenco que inclui nomes como Rita Wilson, Emily Ratajkowski, Richard E. Grant e Rhea Perlman.

Um toque autobiográfico renovado

Embora a trama tenha claras influências da vida de Lena Dunham — que também se mudou para Londres após um término amoroso (alô, Jack Antonoff!) —, a criadora foi enfática ao dizer que a série não é autobiográfica.

Em entrevista ao Time, ela revelou que cerca de “5% da história” tem base em sua própria experiência, mas que o foco é explorar sentimentos universais a partir de uma perspectiva nova. “É sobre como nos reinventamos fora do lugar onde nos tornamos quem somos”, disse.

Dunham também explicou ao Netflix Life que optou por não interpretar a protagonista por não querer submeter seu corpo à mesma exposição pública que enfrentou em Girls.

“Já vivi isso. Agora quero contar histórias de outra forma, dar espaço a outras vozes”, afirmou, referindo-se à escolha de Megan Stalter para o papel principal.

Produção e ambientação multicultural

Filmado em Beaconsfield (Buckinghamshire), Brooklyn e Londres entre fevereiro e junho de 2024, Too Much mistura ambientes urbanos londrinos com a estética indie dos pubs e flats britânicos.

O contexto cultural entre americanos e britânicos é explorado com humor e observação aguda, destacando diferenças linguísticas e sociais com sensibilidade e leveza.

Estilo e tom: comédia romântica com profundidade

A série foi gravada entre fevereiro e junho de 2024, com locações em Londres, Beaconsfield e Nova York. O resultado é uma ambientação multicultural que contrapõe o caos urbano de Jessica com a introspecção londrina de Felix.

Como aponta o The Guardian, a estética é mais suave e romântica do que a de Girls, mas ainda mantém a marca de Dunham: o desconforto emocional, as relações desequilibradas e os silêncios incômodos.

A trilha sonora é assinada por Luis Felber (sob o nome artístico Attawalpa) e ajuda a criar a atmosfera etérea que embala as cenas de sexo e afeto — momentos que, como destacou o Decider, conseguem ser “divertidos e sexy ao mesmo tempo, algo raro na TV atual”.

Amor, ansiedade e sexualidade com mais maturidade

Ao contrário de Girls, que explorava os 20 e poucos anos com sarcasmo e autossabotagem, Too Much lida com os dilemas dos 30 e tantos.

Jessica e Felix são adultos marcados por perdas e traumas que tentam se encontrar em meio à bagunça emocional que os define. Em entrevista ao The Wrap, Lena afirmou que queria fazer uma série que refletisse “como o amor real é muitas vezes mais confuso do que encantador”.

O roteiro evita respostas fáceis: as falas são afetuosamente caóticas, os personagens erram constantemente, e o amor surge mais como uma tentativa do que como uma solução.

Para o The Week, esse tom incômodo e ao mesmo tempo honesto é o que faz da série algo especial, mesmo que não agrade a todos.

Recepção da crítica e reações do público

A recepção à série tem sido mista. Enquanto sites como o Decider e o El País elogiaram a coragem da abordagem e a química entre os protagonistas, outros, como o The Guardian, consideraram o ritmo irregular e o humor “não afiado o suficiente”.

Ainda assim, Too Much figura entre as produções mais vistas da Netflix neste mês e tem alimentado debates nas redes sociais — especialmente entre fãs de longa data de Dunham, que veem paralelos (e repetições) com Girls.

De acordo com o Rotten Tomatoes, a série possui uma aprovação acima de 80% entre os críticos, e uma média “favorável” no Metacritic, com destaque para o carisma do elenco e a originalidade da abordagem romântica.