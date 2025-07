"The Girlfriend" contará com Robin Wright e Olivia Cooke em suspense psicológico da Amazon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Amazon Prime Video vai lançar The Girlfriend, adaptação da novela de Michelle Frances, com Robin Wright no papel principal e também na direção.

Olivia Cooke interpreta Cherry, a nova namorada de Daniel (Laurie Davidson), filho de Laura (Wright).

A vida aparentemente perfeita de Laura—casada, bem-sucedida profissionalmente e dedicada ao filho—entra em crise quando Cherry chega, e ela começa a suspeitar que há algo de errado com a jovem.

A série promete tensão crescente: Laura vê manipulação, enquanto os demais acreditam que ela esteja exagerando.

A produção apresenta um duelo psicológico entre mãe e namorada, explorando a linha tênue entre proteção e paranoia.

Além de Wright, Cooke e Davidson, o elenco conta com Waleed Zuaiter como o marido Howard, e mais participações de Anna Chancellor, Francesca Corney, Shalom Brune-Franklin, Leo Suter, Tanya Moodie e Karen Henthorn.

Escrita por Naomi Sheldon e Gabbie Asher, a série tem produção da Imaginarium Productions e Amazon MGM Studios.

As filmagens tiveram início em junho de 2024 no Reino Unido, com registros adicionais realizados na Espanha. A estreia está marcada para 10 de setembro de 2025 no Prime Video.