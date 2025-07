Prime Video marca estreia da última temporada de Upload

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Prime Video definiu a data para o desfecho de Upload. A plataforma anunciou que a quarta — e última — temporada da série de ficção científica criada por Greg Daniels estreia no dia 25 de agosto.

No novo ano, a trama promete elevar ainda mais o nível de tensão: uma inteligência artificial consciente se torna perigosa e ameaça não apenas Lakeview, mas o mundo inteiro.

Entre executivos gananciosos, segredos não resolvidos e armadilhas tanto no ambiente virtual quanto no real, os personagens terão seus limites testados.

A única chance de evitar o pior e impedir a extinção da humanidade será unindo forças pela última vez.

Elenco

Estrelada por Robbie Amell (A Babá), a série também traz no elenco Andy Allo, Zainab Johnson, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Owen Daniels e Andrea Rosen.

Na produção executiva, nomes de peso: Greg Daniels e Howard Klein, conhecidos por seu trabalho em The Office.

Upload

Upload é ambientada em 2033 e mostra um futuro em que pessoas à beira da morte podem ter suas consciências transferidas para uma pós-vida virtual personalizada.

É nesse contexto que Nathan, um jovem bon vivant, sofre um acidente de carro e acaba sendo “upado” a pedido de sua namorada.

No luxuoso mundo digital, ele conhece Nora, atendente do serviço de pós-vida, e a relação entre eles vai além do que o script virtual previa.

