Quem saiu do Power Couple? Veja a porcentagem de rejeição de quem saiu e quem está na final do programa

A última DR do Power Couple Brasil 2025 foi definida nesta quarta (09/07), e foi confirmado o casal favorito do público para quem saiu ontem do Power Couple Brasil.

QUEM SAIU DO POWER COUPLE ONTEM 09/07? QUEM FOI ELIMINADO DO POWER COUPLE ONTEM?

A última DR do Power Couple Brasil 2025 foi definida e Talira e Pessina foram escolhidos pelo público como os décimos primeiro e últimos eliminados do Power Couple 2025, o casal perdeu o reality com 11,54% dos votos.

Rayanne e Victor lideraram em primeiro lugar na preferência do público. Carol e Radamés ficaram em segundo lugar.

A votação Power Couple seguiu de acordo com o que as enquetes Uol e NE10 apontavam com a predileção de parte do público do reality da Record.

Quem está na final do Power Couple 2025?

Com a eliminação de Talira e Pessina, estão na final do Power Couple 2025 os casais: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Rayanne e Victor.