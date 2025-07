Adriana critica proximidade de Ray com Carol e dispara: ‘É da mesma laia’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã desta terça-feira (8), o café da manhã na Mansão Power foi palco de um desabafo de Adriana sobre o comportamento de Rayanne e sua aliança com Carol.

Enquanto conversava com Dhomini na cozinha, o ex-BBB comentou que cumprimentou o casal Rayanne e Victor mais cedo, mas só recebeu resposta de Victor.

A corretora de imóveis não poupou críticas à atriz. Para Adriana, a postura de Ray reflete o tipo de jogo que ela escolheu adotar.

“Quem compactua com jogo sujo, faz jogo sujo também”, declarou. Em seguida, foi ainda mais incisiva ao dizer que Ray estaria alinhada com todas as atitudes polêmicas de Carol.

“Ela é do mesmo tipo”, concluiu Adriana, demonstrando total desconfiança em relação à rival.

Final Power Couple Brasil 7



Com a grande final marcada para a próxima quinta-feira (10), o Power Couple Brasil 7 entra nos seus momentos decisivos e já mobiliza fãs e torcidas espalhadas pelo país.

os casais continuam convivendo intensamente, enfrentando as últimas provas e desafios que testam tanto a parceria quanto a paciência.

A decisão final de quem vai ganhar o programa cabe ao público, que poderá garantir o tão sonhado troféu e o prêmio para o casal preferido.