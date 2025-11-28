Pesquisa analisa comportamento de agressores em casos de violência doméstica e orienta ações de proteção às vítimas
O levantamento utiliza como fonte entrevistas realizadas com todas as mulheres que passam por atendimento no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife
Uma pesquisa baseada nos registros da Vara de Violência Doméstica do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, analisa o comportamento de agressores e os mecanismos de dominação presentes em relacionamentos marcados pela violência.
O estudo, que reúne dados de 2016 a 2024, foi publicado na Revista Eletrônica da Estácio Recife e é coordenado pelo psicólogo judiciário Mozart Amorim, servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e professor do Centro Universitário UniFBV Wyden.
O levantamento utiliza como fonte entrevistas realizadas com todas as mulheres que passam por atendimento pré-audiência na Vara. Nessa etapa, as vítimas recebem orientações sobre a Lei Maria da Penha, o funcionamento do processo e as medidas protetivas.
As informações prestadas são registradas em relatórios individuais que, além de integrarem os autos, formam um banco de dados atualizado anualmente.
Segundo Amorim, a pesquisa busca suprir uma lacuna na literatura científica brasileira ao voltar o olhar para o agressor.
“Há poucas publicações que tratam especificamente do comportamento desses homens. O objetivo foi compreender como ocorre o processo de subjugação, a partir dos relatos das próprias vítimas”, afirma.
A análise identificou padrões recorrentes, especialmente ligados ao controle emocional, psicológico e econômico que se consolida ao longo do relacionamento. O estudo também avaliou o cumprimento das medidas protetivas.
“A pesquisa traçou perfis e condutas, além de observar a aderência às determinações judiciais. É um primeiro passo; ainda precisamos avançar na leitura desses dados para entender melhor cada tipo de agressor”, diz Amorim.
Além de subsidiar estudos, o atendimento pré-audiência atua diretamente na proteção das vítimas. Quando há relato de descumprimento de medida protetiva, a informação é encaminhada de imediato ao juiz responsável, que pode determinar prisão ou monitoramento eletrônico.
“A entrevista ajuda a esclarecer o processo e a orientar sobre os riscos. Quando há violação da medida, a resposta judicial costuma ser rápida”, explica o psicólogo.
Os registros da Vara indicam crescimento anual no número de casos atendidos. Amorim, porém, pondera que o aumento pode refletir maior conscientização, e não necessariamente escalada da violência.
“A procura pelos serviços aumentou, mas isso não significa que a violência cresceu no mesmo ritmo. O que observamos é que mais mulheres têm buscado a delegacia e acionado a Justiça”, afirma.
A pesquisa deve continuar sendo ampliada por meio de projetos de iniciação científica na UniFBV Wyden. As próximas etapas pretendem aprofundar temas como o impacto psicológico prolongado da violência, a dependência econômica e os fatores sociais que mantêm mulheres em relações abusivas.
“Muitas vítimas só registram a primeira denúncia após anos de violência. As consequências são profundas, tanto para elas quanto para os filhos e familiares”, destaca Amorim.
Novas publicações estão previstas para 2026, com foco nas variáveis emocionais, socioeconômicas e comportamentais que estruturam a violência doméstica.