Moda Plus Size: produção e estética que rompe padrões
Uma conversa sobre representatividade, técnica e estratégias de mercado na construção de roupas para todos os tamanhos e formatos de corpos
Impulsionada por um público cada vez mais representado e por marcas que desafiam antigos padrões estéticos e criam novas possibilidades para o consumidor, a moda plus size se consolida no Brasil como uma força criativa e econômica.
O mercado de moda plus size deve atingir R$ 15 bilhões em 2027, segundo levantamento da Associação Brasil Plus Size (ABPS). O estudo mostra que o segmento cresceu 75% na última década e registrou R$ 9,6 bilhões em 2021, confirmando o avanço contínuo do setor.
Os dados da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest) reforçam essa tendência: entre 2018 e 2019, o mercado movimentou cerca de R$ 7 bilhões, impulsionado por aproximadamente 300 lojas físicas e 60 virtuais.
Mais do que números, o segmento acompanha uma mudança cultural. A moda plus size busca valorizar corpos diversos, rompendo com a ideia de peças que escondem medidas e reforçando a proposta de oferecer ao consumidor beleza, estilo e pertencimento, independentemente do tamanho.
A influenciadora de moda plus size Gabriela Batista acredita que o setor já avançou bastante, mas ainda falta mais inclusão. “Hoje encontramos mais opções modernas, mas muitas marcas ainda tratam a moda plus size como algo à parte”, pontua.
Para ela, alguns tópicos são importantes na hora de escolher que roupa comprar. “Precisa ter conforto e estilo juntos. Gosto de peças que valorizam minhas curvas, mas que eu consiga usar no dia a dia. Olho muito o tecido, o caimento e se a peça realmente traz o conforto que procuro”, sugere.
Em conversa com Tatiana Presoti, diretora de relações públicas da SHEIN no Brasil, ela explica o surgimento da linha Shein Curve, pensanda especialmente nas mulheres que vestem do número 44 ao 60.
“A SHEIN defende que moda é para todos. Isso significa trazer para o plus size as mesmas tendências, cores e estampas que estão nas outras coleções, mas com ajustes técnicos que garantam caimento, conforto e estilo. A ideia é quebrar o mito de que roupa para tamanho grande precisa ser simples ou sem graça”, detalha Tatiana.
Perguntada sobre o porquê de não ampliar os tamanhos da coleção geral e criar uma linha separada, Tatiana explica que foi uma escolha estratégica. “A ideia é que o consumidor plus size tenha peças feitas pensando 100% nas suas necessidades, e não apenas versões maiores de roupas já existentes. Isso garante modelagem certa, tecidos adequados e mais conforto”.
Confira 5 dicas para ter estilo e conforto usando peças plus size:
- Prefira tecidos com elasticidade que mantenham a forma.
- Cintura média ou alta para mais conforto e valorização da silhueta.
- Cortes dos tipos reto, flare ou wide leg ajudam a equilibrar proporções.
- Lavagens que criam linhas verticais ajudam a alongar.
- Para dias quentes, o ideal é escolher tecidos mais leves e respiráveis.