Moda Plus Size: produção e estética que rompe padrões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma conversa sobre representatividade, técnica e estratégias de mercado na construção de roupas para todos os tamanhos e formatos de corpos

Clique aqui e escute a matéria

Impulsionada por um público cada vez mais representado e por marcas que desafiam antigos padrões estéticos e criam novas possibilidades para o consumidor, a moda plus size se consolida no Brasil como uma força criativa e econômica.

O mercado de moda plus size deve atingir R$ 15 bilhões em 2027, segundo levantamento da Associação Brasil Plus Size (ABPS). O estudo mostra que o segmento cresceu 75% na última década e registrou R$ 9,6 bilhões em 2021, confirmando o avanço contínuo do setor.

Os dados da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest) reforçam essa tendência: entre 2018 e 2019, o mercado movimentou cerca de R$ 7 bilhões, impulsionado por aproximadamente 300 lojas físicas e 60 virtuais.

Mais do que números, o segmento acompanha uma mudança cultural. A moda plus size busca valorizar corpos diversos, rompendo com a ideia de peças que escondem medidas e reforçando a proposta de oferecer ao consumidor beleza, estilo e pertencimento, independentemente do tamanho.

A influenciadora de moda plus size Gabriela Batista acredita que o setor já avançou bastante, mas ainda falta mais inclusão. “Hoje encontramos mais opções modernas, mas muitas marcas ainda tratam a moda plus size como algo à parte”, pontua.

Para ela, alguns tópicos são importantes na hora de escolher que roupa comprar. “Precisa ter conforto e estilo juntos. Gosto de peças que valorizam minhas curvas, mas que eu consiga usar no dia a dia. Olho muito o tecido, o caimento e se a peça realmente traz o conforto que procuro”, sugere.

Em conversa com Tatiana Presoti, diretora de relações públicas da SHEIN no Brasil, ela explica o surgimento da linha Shein Curve, pensanda especialmente nas mulheres que vestem do número 44 ao 60.

“A SHEIN defende que moda é para todos. Isso significa trazer para o plus size as mesmas tendências, cores e estampas que estão nas outras coleções, mas com ajustes técnicos que garantam caimento, conforto e estilo. A ideia é quebrar o mito de que roupa para tamanho grande precisa ser simples ou sem graça”, detalha Tatiana.

Perguntada sobre o porquê de não ampliar os tamanhos da coleção geral e criar uma linha separada, Tatiana explica que foi uma escolha estratégica. “A ideia é que o consumidor plus size tenha peças feitas pensando 100% nas suas necessidades, e não apenas versões maiores de roupas já existentes. Isso garante modelagem certa, tecidos adequados e mais conforto”.

Confira 5 dicas para ter estilo e conforto usando peças plus size: