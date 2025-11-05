Olivier Rousteing deixa cargo de diretor criativo da Balmain
O estilista estava na grife há 14 anos, tendo assumido o posto aos 25 e sendo a primeira pessoa negra comandando uma grife francesa
Foi anunciado na quarta-feira (4) que Olivier Rousteing deixou o cargo de diretor criativo da Balmain.
À frente da marca por 14 anos, o estilista assumiu o posto aos 25 anos, tornando-se o mais jovem designer não fundador a liderar uma grande maison parisiense desde Yves Saint Laurent na Dior.
Além disso, foi o primeiro negro a comandar todas as categorias criativas de uma casa francesa, acompanhando o momento de ascensão da marca, que viu o faturamento da Balmain saltar de €30,4 milhões em 2012 para cerca de €300 milhões em 2024.
“Estou profundamente orgulhoso de tudo o que realizei e profundamente grato à minha equipe excepcional na Balmain, minha família escolhida, em um lugar que tem sido minha casa nos últimos 14 anos. Meus agradecimentos vão para o Sr. Rachid Mohamed Rachid e Matteo Sgarbossa por sua crença inabalável em mim e por me confiarem esta oportunidade extraordinária. À medida que olho para o futuro e para o próximo capítulo da minha jornada criativa, sempre manterei esse tempo precioso perto do meu coração”, disse o estilista.