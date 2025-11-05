Olivier Rousteing deixa cargo de diretor criativo da Balmain

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O estilista estava na grife há 14 anos, tendo assumido o posto aos 25 e sendo a primeira pessoa negra comandando uma grife francesa

Clique aqui e escute a matéria

Foi anunciado na quarta-feira (4) que Olivier Rousteing deixou o cargo de diretor criativo da Balmain.

À frente da marca por 14 anos, o estilista assumiu o posto aos 25 anos, tornando-se o mais jovem designer não fundador a liderar uma grande maison parisiense desde Yves Saint Laurent na Dior.

Além disso, foi o primeiro negro a comandar todas as categorias criativas de uma casa francesa, acompanhando o momento de ascensão da marca, que viu o faturamento da Balmain saltar de €30,4 milhões em 2012 para cerca de €300 milhões em 2024.

“Estou profundamente orgulhoso de tudo o que realizei e profundamente grato à minha equipe excepcional na Balmain, minha família escolhida, em um lugar que tem sido minha casa nos últimos 14 anos. Meus agradecimentos vão para o Sr. Rachid Mohamed Rachid e Matteo Sgarbossa por sua crença inabalável em mim e por me confiarem esta oportunidade extraordinária. À medida que olho para o futuro e para o próximo capítulo da minha jornada criativa, sempre manterei esse tempo precioso perto do meu coração”, disse o estilista.