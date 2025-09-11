fechar
Mensagens | Notícia

Mensagens de Incentivo: 10 frases perfeitas para motivar!

Comece o seu dia com muita positividade e compartilhando esse espírito com amigos próximos, familiares ou pessoa amada. Veja frases lindas para enviar

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 10:16
Imagem ilustrativa de uma pessoa motivada!
Imagem ilustrativa de uma pessoa motivada! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Em momentos de desafio, uma palavra de apoio pode fazer toda a diferença.

As mensagens de incentivo têm o poder de renovar as energias, fortalecer a autoestima e nos lembrar de que somos capazes de superar qualquer obstáculo.

Seja para um amigo, um familiar ou até para si mesmo, um bom pensamento pode ser o empurrão que faltava para seguir em frente.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores mensagens para você compartilhar. Veja agora!

Mensagens de Incentivo

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para enviar:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de uma pessoa motivada! - Reprodução/ iStock

1. Pare de ter medo do que pode dar errado e pense no que pode dar certo.

2. Existe apenas um canto do universo que você pode ter certeza de aperfeiçoar, que é você mesmo.

3. Para os dias bons: sorrisos. Para os dias ruins: paciência. Para todos os dias: fé.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Nunca desista. Grandes coisas levam tempo. Seja paciente.

5. Você consegue o melhor dos outros quando você dá o melhor de você mesmo.

6. Ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a maior realização.

7. Continue! Tudo o que você precisa chegará até você no momento certo.

8. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo.

9. Quando você está satisfeito por ser simplesmente você mesmo e não se compara ou compete, todo mundo te respeitará.

10. A dor que você sente hoje será a força que você sentirá amanhã.

Leia também

14 mensagens de "bom dia" para alguém especial!
MENSAGENS

14 mensagens de "bom dia" para alguém especial!
12 mensagens de "bom dia" engraçadas para começar o dia bem!
MENSAGENS

12 mensagens de "bom dia" engraçadas para começar o dia bem!

Compartilhe

Tags