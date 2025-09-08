12 mensagens de "bom dia" engraçadas para começar o dia bem!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comece o dia compartilhando mensagens engraçadas com amigos, familiares e até com aquela pessoa especial. Separamos as melhores para você copiar!

Começar o dia com uma dose de humor é uma das melhores estratégias para encarar a rotina.

Pensando nisso, separamos as melhores mensagens engraçadas para você compartilhar com quem ama.

Anime o dia das pessoas que você gosta com um "bom dia" engraçado!

Mensagens de "bom dia" engraçadas

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:

Imagem ilustrativa de um gato dormindo! - Reprodução/ iStock

1. Mais uma manhã com o amor da minha vida: o nome dele é "café"! Bom dia!

2. Se dormir fosse esporte, eu seria atleta olímpico! Bom dia pra todo mundo!

3. Bom dia, grupo! Vamos trabalhar porque Deus nos fez lindos, não ricos!

4. Bom dia! A felicidade não é ter que programar o despertador para o dia seguinte!

5. Precisamos urgentemente de criar um dia entre sábado e domingo! Bom dia!

6. Não desista dos seus sonhos! Desligue o despertador e continue dormindo!

7. Melhor sensação do mundo: acordar de manhã e lembrar que é sábado e você pode continuar dormindo! Bom dia!

8. Boa dia! Aproveite para sorrir assim que acordar, porque logo depois você vai perceber que ainda não é sábado.

9. Assim que o sol se erguer no horizonte, eu vou virar pro lado e continuar dormindo! Bom final de semana!

10. Chegou a hora da gente fazer aquilo que mais gosta: nada! Bom dia e bom final de semana!

11. Hoje é domingo. Compartilhe essa mensagem e em sete dias você terá outro domingo. Funciona mesmo! Bom dia!

12. Bom dia! Se o trabalho estiver chato, experimente projeção astral!