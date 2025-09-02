fechar
Mensagem de "bom dia" abençoado: 13 frases para iniciar a manhã com Deus

Compartilhe frases e mensagens bonitas e abençoadas com amigos, familiares ou até mesmo com aquela pessoa amada. Separamos as melhores!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 02/09/2025 às 7:55
Imagem ilustrativa de uma flor bonita!
Imagem ilustrativa de uma flor bonita! - Reprodução/ iStock

Iniciar o dia com uma mensagem de e gratidão é uma maneira poderosa de fortalecer a sua espiritualidade e renovar as energias.

Em um mundo agitado, dedicar um momento para se conectar com Deus pela manhã pode trazer paz, propósito e esperança para a sua jornada.

Nesta matéria, separamos algumas mensagens e frases perfeitas para você compartilhar. Veja agora!

Mensagens de "bom dia" abençoadas

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para copiar e compartilhar com quem ama:

1. Dê as boas-vindas a esta manhã abençoada e agradeça a Deus por mais uma oportunidade de ser feliz.

2. Deus será sempre o nosso maior refúgio e hoje não é diferente. Tenha um bom dia abençoado pelo nosso Senhor. Amém.

3. Um bom dia abençoado e repleto de felicidade é o que eu te desejo para esta manhã.

4. A extensão do amor e fidelidade de Deus nos ilumina. Tenha um bom dia abençoado por Deus!

5. Enquanto Deus for nosso chão, não há quem nos derrube! Um bom dia abençoado.

6. Deus é infinitamente maior do que qualquer um dos seus problemas. Bom dia e muita alegria é o que desejo para todos vocês hoje!

7. Tenha a certeza de que Deus está te acompanhando e olhando para ti hoje. Tenha um bom dia abençoado!

8. Neste novo amanhecer, desejo que o amor de Deus esteja presente em seu coração. Nunca se esqueça de agradecer e de viver o seu dia ao máximo. Bom dia!

9. Já amanheceu e agora é a hora de agradecer a Deus por este dia abençoado. Que o seu dia seja lindo e maravilhoso, assim como você.

10. Obrigada, meu Deus, por me dar mais um dia de vida e uma nova chance de me tornar um indivíduo melhor aos seus olhos.

11. Bom dia. Que Deus abençoe o seu dia e te traga muita força para encarar todos os desafios que você possa encontrar.

12. Levante-se e siga adiante. Mesmo que seja difícil, seja otimista, tenha fé e peça a Deus para ser seu parceiro. Não desista. Tenha um dia abençoado.

13. Bom dia com Jesus no coração. Ele nos guia, fortalece e aponta os melhores caminhos. Desejo um dia abençoado e cheio de luz!

