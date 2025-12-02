fechar
Jô Mazzarolo assume cadeira 14 da Academia Pernambucana de Letras após eleição unânime

A jornalista nasceu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 1960, e iniciou sua atuação profissional na RBS, afiliada da Globo, em 1984

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/12/2025 às 16:29
Jô Mazzarolo atuou como diretora da Globo Nordeste
Jô Mazzarolo atuou como diretora da Globo Nordeste - Bianca Sousa/JC Imagem

A jornalista Jô Mazzarolo foi escolhida, por unanimidade, para ocupar a cadeira 14 da Academia Pernambucana de Letras (APL), vaga deixada após o falecimento da pianista Elyanna Caldas.

A eleição ocorreu na tarde desta segunda-feira (1º) e reuniu 30 votantes, todos favoráveis ao nome da comunicadora, que passa a integrar oficialmente o quadro de imortais da instituição.

Com carreira consolidada no jornalismo brasileiro, Jô Mazzarolo nasceu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 1960, e iniciou sua atuação profissional na RBS, afiliada da Globo, em 1984.

Ao longo das décadas seguintes, esteve envolvida em algumas das principais transformações das redações da emissora, ocupando funções de liderança em telejornais de grande alcance.

Foi editora do Jornal Hoje e chefe de produção tanto do Jornal Nacional quanto do Jornal da Globo, além de ter comandado por 23 anos a diretoria de jornalismo da Globo Recife.

Em sua produção autoral, Jô reúne parte dessa experiência no livro “Mude o conceito – Quando inovação não é opção”, obra em que discute os desafios contemporâneos da comunicação e o impacto da inovação no fazer jornalístico.

A entrada na APL reforça sua contribuição intelectual para o estado e reconhece o papel que desempenhou na modernização das práticas jornalísticas ao longo de sua trajetória.

A data da cerimônia de posse será divulgada posteriormente pela Academia.

