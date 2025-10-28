5 livros para entrar no clima de Dia das Bruxas
Neste Halloween, conheça cinco histórias de fantasia, suspense e aventura que exploram os medos humanos e os perigos da vida cotidiana.
Para celebrar o Dia das Bruxas (31/10), nada melhor do que se aventurar por histórias que assustam até os mais céticos.
Nas indicações abaixo, as narrativas atravessam os medos e conflitos da vida humana – desde os mais fantasiosos até os realísticos – e convidam a refletir sobre os perigos que se escondem sob as máscaras de pessoas comuns.
1. A mulher de negro
Nesta fantasia urbana, nem todos os habitantes de São Paulo são propriamente humanos. Os alapados, seres híbridos e metamorfos, moram na cidade mais populosa das américas sem que ninguém sequer desconfie de sua existência, porque parecem moradores como outros quaisquer. Neste mundo desconhecido às pessoas comuns, um personagem foge à regra: Lucius, que herdou o dom da visão e vai se encontrar no centro de uma aventura perigosa.
(Autor: Fabricio Azevedo | Onde encontrar: Amazon)
2. O alquimista de bastos
No século XVIII, quando o paganismo se espalhava pela França como uma nova forma de crença e influência, a alquimia deixava de ser tabu para se tornar ciência. É nesse contexto histórico que acontece este romance denso e imaginativo em que o esotérico se confunde com o humano. Entre laboratórios e segredos, ele conduz o leitor por um universo em que a transmutação do ouro é apenas o começo de uma jornada mais profunda: a tentativa de transformar a própria alma.
(Autor: Gabriel Ract | Onde encontrar: Editora Letramento)
3. Ascensão Imortal
Nesta saga, o mundo se torna uma distopia depois que cientistas descobrem a imortalidade e começam a utilizá-las para a cura de doenças terminais. O que inicia com um compromisso ético logo vira uma arma nas mãos das elites. Logo, surgem campos que exploram pessoas iludidas sob a promessa de emprego estável, e autoridades aprovam leis que beneficiam os poderosos.
(Autor: Sebastian Dumon | Onde encontrar: Amazon)
4. Espíritos Vadios: Fogo na Fornalha
Este livro transforma a Paraíba em um campo de batalha onde sobrevivem apenas os mais astutos. Empresários, políticos e facções criminosas disputam cada palmo de poder enquanto a polícia e o Ministério Público iniciam uma ofensiva contra décadas de corrupção. Sequência do livro Antros de Raposas, o novo volume mergulha nas consequências do vácuo de poder deixado pela morte de dois coronéis.
(Autor: André L. Nakamura | Onde encontrar: Clube de Autores)
5. Sedução e morte no judiciário
O autor conduz o leitor por uma trama tensa e cinematográfica que mistura suspense policial, drama moral e crítica institucional. Ao acompanhar a trajetória de Severino, que abandona a magistratura para advogar e acaba enredado numa rede de intrigas e crimes comandada por Sofia, a narrativa explora como ambição, desejo e lealdade podem corroer estruturas pessoais e públicas
(Autor: Wadih Habib | Onde encontrar: Site do livro)