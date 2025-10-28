5 livros para entrar no clima de Dia das Bruxas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste Halloween, conheça cinco histórias de fantasia, suspense e aventura que exploram os medos humanos e os perigos da vida cotidiana.

Para celebrar o Dia das Bruxas (31/10), nada melhor do que se aventurar por histórias que assustam até os mais céticos.

Nas indicações abaixo, as narrativas atravessam os medos e conflitos da vida humana – desde os mais fantasiosos até os realísticos – e convidam a refletir sobre os perigos que se escondem sob as máscaras de pessoas comuns.

5 livros para entrar no clima do Halloween

1. A mulher de negro

Nesta fantasia urbana, nem todos os habitantes de São Paulo são propriamente humanos. Os alapados, seres híbridos e metamorfos, moram na cidade mais populosa das américas sem que ninguém sequer desconfie de sua existência, porque parecem moradores como outros quaisquer. Neste mundo desconhecido às pessoas comuns, um personagem foge à regra: Lucius, que herdou o dom da visão e vai se encontrar no centro de uma aventura perigosa.

(Autor: Fabricio Azevedo | Onde encontrar: Amazon)

2. O alquimista de bastos

No século XVIII, quando o paganismo se espalhava pela França como uma nova forma de crença e influência, a alquimia deixava de ser tabu para se tornar ciência. É nesse contexto histórico que acontece este romance denso e imaginativo em que o esotérico se confunde com o humano. Entre laboratórios e segredos, ele conduz o leitor por um universo em que a transmutação do ouro é apenas o começo de uma jornada mais profunda: a tentativa de transformar a própria alma.

(Autor: Gabriel Ract | Onde encontrar: Editora Letramento)

3. Ascensão Imortal

Nesta saga, o mundo se torna uma distopia depois que cientistas descobrem a imortalidade e começam a utilizá-las para a cura de doenças terminais. O que inicia com um compromisso ético logo vira uma arma nas mãos das elites. Logo, surgem campos que exploram pessoas iludidas sob a promessa de emprego estável, e autoridades aprovam leis que beneficiam os poderosos.

(Autor: Sebastian Dumon | Onde encontrar: Amazon)

4. Espíritos Vadios: Fogo na Fornalha

Este livro transforma a Paraíba em um campo de batalha onde sobrevivem apenas os mais astutos. Empresários, políticos e facções criminosas disputam cada palmo de poder enquanto a polícia e o Ministério Público iniciam uma ofensiva contra décadas de corrupção. Sequência do livro Antros de Raposas, o novo volume mergulha nas consequências do vácuo de poder deixado pela morte de dois coronéis.

(Autor: André L. Nakamura | Onde encontrar: Clube de Autores)

5. Sedução e morte no judiciário

O autor conduz o leitor por uma trama tensa e cinematográfica que mistura suspense policial, drama moral e crítica institucional. Ao acompanhar a trajetória de Severino, que abandona a magistratura para advogar e acaba enredado numa rede de intrigas e crimes comandada por Sofia, a narrativa explora como ambição, desejo e lealdade podem corroer estruturas pessoais e públicas

(Autor: Wadih Habib | Onde encontrar: Site do livro)