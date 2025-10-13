Livro finalista do Jabuti apoia construção de escola Yanomami na Amazônia
Projeto do fotógrafo Ricardo Martins transforma arte e registro documental em ação concreta pela valorização e preservação da cultura indígena
O livro Os Últimos Filhos da Floresta, do fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, é finalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Não Ficção – Artes, que reconhece obras de relevância cultural e artística no país.
A publicação retrata a vida e a resistência do povo Yanomami, destacando também uma ação concreta de retorno à comunidade: parte da renda do projeto está sendo revertida para a doação de materiais para a construção de uma escola indígena na aldeia Hemare Pi Wei, no território Yanomami, na Amazônia.
O principal objetivo da escola é valorizar a cultura indígena, preservando seus saberes e tradições, e ao mesmo tempo proporcionar o aprendizado da cultura da cidade — pois, como disse Maciel, uma das lideranças da aldeia, “esse será o nosso escudo, a nossa defesa”.
Para Ricardo Martins, chegar à final do Jabuti representa mais do que um reconhecimento artístico. “Esse resultado é uma forma de ampliar o alcance da voz Yanomami. A escola simboliza o futuro desse povo”, afirma.
Fotógrafo premiado e autor de 15 livros, Martins já recebeu o Prêmio Jabuti em 2012, na categoria Melhor Fotografia, e tem obras em instituições como a UNESCO, em Paris, e a Galeria Tretyakov, em Moscou.
O livro
Os Últimos Filhos da Floresta nasceu de uma imersão de Ricardo Martins na aldeia Yanomami, após mais de um ano e meio de negociações para garantir o acesso e o consentimento da comunidade. O livro reúne imagens e relatos do cotidiano indígena, acompanhados de QR codes que conduzem a vídeos exclusivos sobre os bastidores das fotos.
A obra faz parte de um projeto maior que inclui o documentário “Yanomami, Os Últimos Filhos da Floresta”, produzido pela RM Produções que deve estrear em breve em plataformas de streaming.
Os Últimos Filhos da Floresta está disponível nas principais livrarias do país e no site do autor: www.ricardomartins.org.
Sobre o povo Yanomami
Os Yanomami são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados do mundo. Vivem há mais de mil anos na floresta amazônica, entre as terras altas da atual Venezuela e o território brasileiro, distribuídos entre a Terra Indígena Yanomami, no Brasil, e a Reserva da Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, na Venezuela. Tradicionalmente, são caçadores, agricultores e coletores, vivendo em comunidades profundamente integradas à floresta.
Para os Yanomami, a floresta não é apenas um ambiente natural ou recurso econômico. É uma entidade viva, sagrada. A “urihi” (como chamam a terra-floresta) é um ser com o qual humanos e não-humanos mantêm uma relação espiritual contínua. Essa visão se aproxima da chamada Hipótese de Gaia, proposta nos anos 1970 pelo cientista britânico James Lovelock, que entende a Terra como um organismo vivo e autorregulador.
Desde a década de 1980, o modo de vida Yanomami vem sendo ameaçado por fatores externos, como o avanço do garimpo ilegal, o desmatamento, a propagação de doenças trazidas de fora e a violência. Essa pressão coloca em risco não apenas a sobrevivência física do povo, mas também sua cultura, cosmovisão e relação com o território.
Proteger os Yanomami é, em última instância, proteger a floresta. E enquanto seus territórios e modos de vida forem respeitados, a floresta ainda terá chances de se manter em pé.