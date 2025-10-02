Novo livro de Colleen Hoover já tem título em português e data de lançamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Mulher em Queda" chega ao Brasil no dia 13 de janeiro pela Galera Record Editora em lançamento simultâneo. Saiba mais detalhes sobre

A Galera Record vai lançar o novo livro de Colleen Hoover no Brasil na mesma data do lançamento mundial: 13 de janeiro de 2026. O título em português será “Mulher em queda”. Desde “É assim que acaba”, a autora norte-americana se tornou um dos maiores fenômenos da literatura da atualidade, tendo vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo, sendo 6 milhões no Brasil.

O livro promete ser um dos principais lançamentos do verão. Todos os livros de Hoover são publicados no Brasil pela Galera Record, selo jovem adulto do Grupo Editorial Record. “Mulher em Queda” já está em pré-venda e chega ao Brasil em lançamento simultâneo global.

Sobre “Mulher em Queda”

Seu novo livro nos traz um thriller viciante e cheio de reviravoltas onde uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação... ou sua perdição. Petra Rose já arrebatou multidões e dominou as listas de livros mais vendidos.

Capa do novo livro da Colleen Hoover - Divulgação

Mas, após a reação devastadora a uma adaptação de uma de suas obras, ela perdeu tudo: credibilidade, público e até a vontade de escrever. O ódio viral da internet a transformou em alvo fácil, e cada página em branco é mais um lembrete de que sua carreira pode estar chegando ao fim.

Desesperada para se reerguer, Petra se refugia em uma cabana à beira de um lago, determinada a concluir o suspense que pode salvar sua vida profissional. Só que ela não vai ficar sozinha por muito tempo.

Nathaniel Saint, um detetive misterioso, surge com notícias perturbadoras — o que desperta em Petra uma criatividade feroz, quase obsessiva. Conforme suas palavras ganham vida, a fronteira entre ficção e realidade começa a se dissolver.

O personagem escrito por ela não apenas se assemelha demais com o homem que a inspira... como também parece estar assumindo o controle da história. Cada conversa, cada toque, cada segredo compartilhado intensifica a conexão entre eles. Mas a inspiração tem um preço, e Petra logo percebe que o caos que trouxe de volta sua voz pode também destruí-la. O que é real? O que é invenção? E até onde uma escritora está disposta a ir para recuperar a própria narrativa?