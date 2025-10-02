fechar
Livros | Notícia

Michel Alcoforado lança o livro 'Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros' no Recife neste sábado (4)

Lançado em agosto, obra de Michel Alcoforado vem ocupando o topo das listas de mais vendidos no país. Mais de 20 mil exemplares já foram vendidos

Por Paloma Xavier Publicado em 02/10/2025 às 17:53 | Atualizado em 02/10/2025 às 17:55
O antropólogo Michel Alcoforado é autor do livro 'Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros'
O antropólogo Michel Alcoforado é autor do livro 'Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros' - Reprodução/Instagram/@michelalcoforado

Clique aqui e escute a matéria

Recife, eleita a segunda capital mais desigual do Brasil pela pesquisa Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) em 2024, recebe o lançamento de “Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros”, do antropólogo Michel Alcoforado, às 16h deste sábado (4) na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

O lançamento da obra publicada pela editora Todavia terá mediação da jornalista Fabiana Moraes e sessão de autógrafos.

Lançado em agosto de 2025, “Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros” rapidamente alcançou o topo das listas de mais vendidos do país. Desde então, já foram comercializados mais de 20 mil exemplares (incluindo versões impressas e ebooks).

Sobre "Coisa de rico"

“Há um traço comum a boa parte dos endinheirados brasileiros: eles não se consideram ricos. Por mais variado que sejam os costumes, a origem e a quantidade de dinheiro, o fato é que não existe um critério absoluto para a riqueza no Brasil. Aqui, ela é relacional.

Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais pompa, mais patrimônio, mais próximo do topo da pirâmide. Logo, os ricos são sempre os outros.

Com base nessa constatação, o antropólogo Michel Alcoforado faz um mergulho no mundo das elites brasileiras e destrincha tipos facilmente reconhecíveis: o casal emergente da Barra da Tijuca que vai a Miami comprar roupas de grife, a herdeira de uma família de banqueiros que leva uma vida longe dos holofotes na Suíça, o embaixador carioca inconformado que o Itamarati não é o mesmo desde o aumento de vagas para a carreira diplomática.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Capaz de traduzir um vasto repertório antropológico numa descrição analítica e cheia de humor, Michel Alcoforado traz para este livro a experiência acumulada de anos atuando como “antropólogo do luxo”, condição que lhe franqueou acesso aos círculos mais restritos da elite brasileira. Durante a pesquisa, ficou claro que, a partir de um certo patamar, aos ricos não interessa mais o tamanho da conta bancária, mas os códigos que precisam dominar para fazer parte das altas rodas.

Exibir grifes espalhafatosas faz sentido para os emergentes empenhados em ostentar a nova posição, mas é sinal de arrivismo aos olhos de um rico tradicional, que tende a optar por roupas discretas e só reconhecíveis por quem domina o mesmo repertório. O jogo de distinção está em toda a parte: na escolha dos bairros para morar, na arquitetura e na decoração das casas, nos destinos de viagem, nos estudos e na linguagem.

Coisa de rico examina as regras desse jogo. Com verve de comunicador tarimbado, acostumado ao léxico dos podcasts e das redes sociais, Michel Alcoforado faz um diagnóstico mordaz e preciso das contradições da elite brasileira."

Quem é Michel Alcoforado?

O antropólogo Michel Alcoforado nasceu no Rio de Janeiro em 1986. Doutor em antropologia social, há anos se dedica a pesquisar o impacto do consumo na vida dos brasileiros. Em 2011, fundou o Grupo Consumoteca, um hub de empresas de pesquisa de mercado e consultoria de tendências.

Hoje, atua como consultor estratégico de grandes empresas na América Latina. Além disso, é palestrante, comentarista da rádio CBN e host do podcast “É Tudo Culpa da Cultura” — um dos mais ouvidos do Brasil.

Leia também

Bienalzinha: 30 anos da Bienal do Livro de Pernambuco é comemorada com a maior edição do espaço infantojuvenil
LITERATURA

Bienalzinha: 30 anos da Bienal do Livro de Pernambuco é comemorada com a maior edição do espaço infantojuvenil
Cadastro no ID Jovem e campanhas de proteção infantojuvenil fazem parte da Bienal do Livro de Pernambuco
LITERATURA

Cadastro no ID Jovem e campanhas de proteção infantojuvenil fazem parte da Bienal do Livro de Pernambuco

Compartilhe

Tags