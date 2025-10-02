Michel Alcoforado lança o livro 'Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros' no Recife neste sábado (4)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lançado em agosto, obra de Michel Alcoforado vem ocupando o topo das listas de mais vendidos no país. Mais de 20 mil exemplares já foram vendidos

Clique aqui e escute a matéria

Recife, eleita a segunda capital mais desigual do Brasil pela pesquisa Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) em 2024, recebe o lançamento de “Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros”, do antropólogo Michel Alcoforado, às 16h deste sábado (4) na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

O lançamento da obra publicada pela editora Todavia terá mediação da jornalista Fabiana Moraes e sessão de autógrafos.

Lançado em agosto de 2025, “Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros” rapidamente alcançou o topo das listas de mais vendidos do país. Desde então, já foram comercializados mais de 20 mil exemplares (incluindo versões impressas e ebooks).



Sobre "Coisa de rico"

“Há um traço comum a boa parte dos endinheirados brasileiros: eles não se consideram ricos. Por mais variado que sejam os costumes, a origem e a quantidade de dinheiro, o fato é que não existe um critério absoluto para a riqueza no Brasil. Aqui, ela é relacional.

Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais pompa, mais patrimônio, mais próximo do topo da pirâmide. Logo, os ricos são sempre os outros.

Com base nessa constatação, o antropólogo Michel Alcoforado faz um mergulho no mundo das elites brasileiras e destrincha tipos facilmente reconhecíveis: o casal emergente da Barra da Tijuca que vai a Miami comprar roupas de grife, a herdeira de uma família de banqueiros que leva uma vida longe dos holofotes na Suíça, o embaixador carioca inconformado que o Itamarati não é o mesmo desde o aumento de vagas para a carreira diplomática.

Capaz de traduzir um vasto repertório antropológico numa descrição analítica e cheia de humor, Michel Alcoforado traz para este livro a experiência acumulada de anos atuando como “antropólogo do luxo”, condição que lhe franqueou acesso aos círculos mais restritos da elite brasileira. Durante a pesquisa, ficou claro que, a partir de um certo patamar, aos ricos não interessa mais o tamanho da conta bancária, mas os códigos que precisam dominar para fazer parte das altas rodas.

Exibir grifes espalhafatosas faz sentido para os emergentes empenhados em ostentar a nova posição, mas é sinal de arrivismo aos olhos de um rico tradicional, que tende a optar por roupas discretas e só reconhecíveis por quem domina o mesmo repertório. O jogo de distinção está em toda a parte: na escolha dos bairros para morar, na arquitetura e na decoração das casas, nos destinos de viagem, nos estudos e na linguagem.

Coisa de rico examina as regras desse jogo. Com verve de comunicador tarimbado, acostumado ao léxico dos podcasts e das redes sociais, Michel Alcoforado faz um diagnóstico mordaz e preciso das contradições da elite brasileira."

Quem é Michel Alcoforado?

O antropólogo Michel Alcoforado nasceu no Rio de Janeiro em 1986. Doutor em antropologia social, há anos se dedica a pesquisar o impacto do consumo na vida dos brasileiros. Em 2011, fundou o Grupo Consumoteca, um hub de empresas de pesquisa de mercado e consultoria de tendências.

Hoje, atua como consultor estratégico de grandes empresas na América Latina. Além disso, é palestrante, comentarista da rádio CBN e host do podcast “É Tudo Culpa da Cultura” — um dos mais ouvidos do Brasil.

