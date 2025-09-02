fechar
Livros | Notícia

5 livros que parecem escritos para serem lidos em uma tarde chuvosa

Esses livros oferecem refúgio, emoção e reflexão, transformando uma tarde chuvosa em uma experiência literária inesquecível

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/09/2025 às 17:47
Mulher lendo na janela
Mulher lendo na janela - iStock

Alguns livros carregam uma atmosfera única que combina perfeitamente com o silêncio, o som da chuva e o aconchego de um canto tranquilo.

São histórias que convidam à introspecção, à contemplação e ao prazer da leitura sem pressa, quase como se tivessem sido pensadas para serem devoradas enquanto gotas batem na janela.

Esses livros oferecem refúgio, emoção e reflexão, transformando uma tarde chuvosa em uma experiência literária inesquecível.

Selecionamos cinco obras que parecem ter sido feitas sob medida para esses momentos de introspecção e calma.

1. O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry

Com sua narrativa poética e reflexiva, O Pequeno Príncipe transforma questões profundas sobre amor, amizade e existência em uma leitura delicada e envolvente.

Ideal para tardes silenciosas, onde cada frase ganha ainda mais significado.

2. Ensaio sobre a Cegueira – José Saramago

A escrita de Saramago, com sua cadência única e longos períodos, cria uma experiência imersiva.

Ensaio sobre a Cegueira é ao mesmo tempo perturbador e fascinante, perfeito para ser lido enquanto a chuva cria um pano de fundo que combina com o clima introspectivo da narrativa.

3. A Vida Secreta das Abelhas – Sue Monk Kidd

A história de Lily e sua busca por respostas sobre o passado de sua mãe se desenrola de forma suave e emocionante.

A Vida Secreta das Abelhas combina memórias, descobertas e afetos, tornando-se ideal para se perder na leitura em uma tarde chuvosa.

4. As Vantagens de Ser Invisível – Stephen Chbosky

Narrado em cartas intimistas, As Vantagens de Ser Invisível mergulha nas emoções e descobertas do adolescente Charlie.

A leitura cria uma sensação de proximidade com o personagem, perfeita para acompanhar o ritmo lento e contemplativo de dias chuvosos.

5. O Morro dos Ventos Uivantes – Emily Brontë

Este clássico do romantismo gótico combina paixão, mistério e melancolia.

O Morro dos Ventos Uivantes se torna ainda mais intenso quando lido em uma tarde chuvosa, intensificando o drama e o clima atmosférico que permeia a obra.

