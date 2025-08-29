6 livros de comédia romântica que você vai chorar de rir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira uma seleção de comédias românticas literárias que vão fazer você rir alto, se apaixonar e se divertir com personagens caóticos e adoráveis

Se você ama romances leves, cheios de situações inusitadas, personagens carismáticos e cenas que misturam amor e caos, essa lista é pra você. Reunimos seis livros de comédia romântica que vão fazer

você rir alto, se apaixonar e até se identificar com algumas das trapalhadas mais hilárias da ficção. Prepare o coração e o abdômen, porque as gargalhadas são garantidas!

1. Amor & Gelato — Jenna Evans Welch

Imagine uma viagem para a Itália, um diário misterioso, um pai desconhecido e um garoto fofo que te leva para tomar gelato em cada esquina de Florença.

Essa é a aventura de Lina, que embarca nessa jornada inesperada e divertida em busca de respostas sobre o passado da mãe.

O livro mistura paisagens deslumbrantes com situações tão engraçadas quanto fofas. É aquele tipo de leitura leve, doce e perfeita para quem adora rir e sonhar ao mesmo tempo.

Compre esse livro na Amazon

2. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom — Sophie Kinsella

Becky Bloom é a definição de protagonista caótica e adorável. Com um talento único para se meter em encrencas financeiras e sociais, ela nos arrasta para o mundo das compras compulsivas, das mentirinhas inocentes que viram bolas de neve e dos romances atrapalhados.

Sophie Kinsella entrega uma narrativa ágil, cheia de humor e com situações tão absurdas que é impossível não rir. Um clássico da comédia romântica moderna.

Compre esse livro na Amazon

3. Amor(es) Verdadeiro(s) — Taylor Jenkins Reid

Embora o título possa sugerir um drama intenso, este livro também reserva momentos hilários e surpreendentes. Emma está reconstruindo a vida depois de uma grande perda, quando o destino decide brincar com o coração dela de novo.

Os dilemas amorosos e os momentos de confusão emocional são retratados com tanta humanidade e leveza que rendem risadas sinceras. É o tipo de livro que te faz rir e pensar, tudo ao mesmo tempo.

Compre esse livro na Amazon

4. Sol em Júpiter — Lola Salgado

Aqui temos uma comédia romântica nacional irresistível. Sol é uma influencer mística, toda conectada com signos e astrologia. Júpiter é um cantor famoso, reservado e cético. Quando os dois se encontram, é como se Mercúrio ficasse retrógrado de propósito.

Os diálogos são divertidíssimos, as situações são bizarras e encantadoras na medida certa, e o romance é daquele tipo que cresce no caos. Uma leitura perfeita para quem quer se divertir e ainda ver o amor florescer de forma bem inusitada.

Compre esse livro na Amazon

5. Uma Noiva em Fuga — Meg Cabot

Meg Cabot entrega mais uma vez uma protagonista que nos conquista logo nas primeiras páginas. Aqui, a noiva foge do altar e inicia uma jornada repleta de confusões, encontros inusitados e autodescoberta.

O humor está presente em cada capítulo, com cenas que parecem tiradas de uma comédia romântica clássica de Hollywood. É leve, engraçado e cheio de momentos que vão fazer você rir sozinho.

6. Muito Amor por Nada — Dolly Alderton

Com um humor ácido e extremamente atual, esse livro é um prato cheio para quem curte comédias românticas inteligentes. A protagonista vive os dilemas de um coração moderno em tempos de aplicativos, redes sociais e relacionamentos um tanto quanto caóticos.

É espirituoso, honesto e cheio de situações que beiram o surreal, mas que todo mundo conhece bem. Um dos livros mais comentados entre os fãs de romcoms britânicas.