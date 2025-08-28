fechar
Livros | Notícia

5 livros de romance que podem quebrar o seu coração

Cinco romances intensos e emocionantes que arrancam lágrimas, fazem refletir sobre o amor e prometem marcar sua vida para sempre. Veja!

Por Bia Freire Publicado em 28/08/2025 às 21:44
Confira 5 livros de romance que podem de destruir
Confira 5 livros de romance que podem de destruir - Joana Lopes

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo romance é sobre finais felizes. Alguns livros conseguem arrancar lágrimas, apertar o peito e deixar lembranças que ficam por muito tempo depois da última página.

Se você gosta de leituras intensas, prepare o coração e o lenço. Estes cinco romances disponíveis na Amazon prometem emocionar até os mais fortes.

5 livros de romance que podem quebrar o seu coração

1. All Your Perfects: Colleen Hoover

Uma das histórias mais emocionantes de Colleen Hoover. O livro acompanha Graham e Quinn enfrentando a dor da infertilidade.

A narrativa alterna entre passado e presente, mostrando o início apaixonante e os momentos de crise do casamento. É uma leitura dolorosa e profundamente realista.

Disponível na Amazon.

2. Dear John: Nicholas Sparks

Nicholas Sparks é especialista em partir corações. John, um soldado, se apaixona por Savannah e eles vivem um romance intenso mantido por cartas à distância. A vida e as escolhas nem sempre caminham para o final feliz esperado. Uma história sobre amor, saudade e consequências.

Disponível na Amazon.

3. Beautiful Disaster (Belo Desastre): Jamie McGuire

O relacionamento entre Abby e Travis é cheio de intensidade. Ela busca fugir do passado, enquanto ele é o típico bad boy que não mede esforços para conquistá-la. Entre paixão avassaladora e conflitos marcantes, o livro mostra como relacionamentos podem ser tão viciantes quanto dolorosos.

Disponível na Amazon.

4. Tudo Me Lembra de Ti: Colleen Hoover

Após cumprir pena por um erro trágico, Kenna retorna para tentar recuperar a guarda da filha. As pessoas ao redor ainda carregam as marcas do passado e não estão prontas para perdoar. O livro fala de arrependimento, esperança e dos desafios de reconstruir laços quebrados.

Disponível na Amazon.

5. The Fault in Our Stars (A Culpa é das Estrelas): John Green

Um dos romances mais marcantes da literatura contemporânea. Hazel e Augustus se conhecem em um grupo de apoio para jovens com câncer e vivem um amor intenso, mesmo sabendo que o tempo pode ser curto. A obra mistura humor, beleza e dor, deixando cada página carregada de emoção.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Disponível na Amazon.

Leia também

5 livros para você fazer seu filho gostar de ler
LIVROS

5 livros para você fazer seu filho gostar de ler
5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo
LIVROS

5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo

Compartilhe

Tags